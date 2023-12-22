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DSÖ’den uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Hindistan#Çin#ABD
DSÖ’den uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 07:00

Dünya Sağlık Örgütü, hızla yayılan koronavirüsün yeni varyantı JN.1 için uyarıda bulundu ve “dikkat edilmesi gereken varyant” kategorisine aldı.

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Hindistan, Çin ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede görülen JN.1 varyantı, koronavirüs varyantı Omicron’un alt varyantı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, kamu sağlığı için riskin şu anda düşük olduğunu ve mevcut aşıların koruma sağlamaya devam ettiğini söylüyor ancak bu kış vaka sayısında bir artış olabileceği konusunda da uyarıyor.

KIŞIN DAHA HIZLI YAYILABİLİR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre, şu anda ABD’de en hızlı yayılan varyant JN.1 ve enfeksiyonların yüzde15-29’una bu varyant neden oluyor. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı ise JN.1’in şu anda analiz edilen pozitif COVID testlerinin yaklaşık yüzde 7’sini oluşturduğunu açıkladı. Öte yandan yeni varyantın kış aylarında daha fazla yayılacağı düşünülüyor. DSÖ, koronavirüsten korunmak için kalabalık ve kapalı alanlarda maske takılmasını, öksürük ve hapşırma esnasında ağzın kapatılmasını, ellerin düzenli olarak yıkanmasını öneriyor.

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#Hindistan#Çin#ABD

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