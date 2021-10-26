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DSÖ'den flaş açıklama: Uluslararası seyahatte aşı tek kanıt olarak istenmesin!

#Koronavirüs#DSÖ#Kovid-19 Aşısı
DSÖden flaş açıklama: Uluslararası seyahatte aşı tek kanıt olarak istenmesin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, örgüt üyesi 194 ülkeye uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Kovid-19 aşısı kanıtı" istememeleri ve DSÖ'nün acil kullanımına onay verdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını tanımaları çağrısında bulundu.

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Genel Direktör Dr. Tedros Adhanom Ghrebreyesus başkanlığında Acil Durum Komitesinin dokuzuncu toplantısı 22 Ekim'de örgütün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle yapılmıştı.

Komite'nin aldığı tavsiye kararları gecikmeli olarak yayımlandı.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının "dünya genelinde halk sağlığını olumsuz yönde etkilemeye devam ettiği" ve "koordineli uluslararası bir müdahale gerektiren olağanüstü bir durum" olduğuna oy birliğiyle karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınına yönelik "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu'nun (PHEIC)" devamına karar verildiği belirtildi.

Acil Durum Komitesinin tavsiye kararlarında ise DSÖ üyesi 194 ülkeye, uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Kovid-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulundu. Buna gerekçe olarak da Kovid-19 aşılarına "sınırlı küresel erişim" ve "aşıların adaletsiz dağılımı" gösterildi.

"DSÖ'NÜN ACİL KULLANIMINA ONAY VERDİĞİ AŞILARI TANIYIN" ÇAĞRISI

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Komite, uluslararası seyahati kolaylaştırmak için "risk temelli" bir yaklaşıma devam edilmesi ve alınan seyahat önlemleri hakkında DSÖ ile bilgi paylaşılması için ülkelere çağrı yaptı

Komite, ayrıca, DSÖ'ye Kovid-19 aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan Stratejik Uzmanlar Danışma Grubunun (SAGE) tavsiyesiyle örgütün acil kullanımına onay verdiği Kovid-19 aşılarını tanımaları için tüm ülkelere çağrıda bulundu.

 

DSÖden bir aşıya daha acil kullanım onayı geliyor

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Acil Durum Komitesi, 16 Ocak 2021'de de Kovid-19 salgını nedeniyle "küresel acil durumun" devamı ve uluslararası seyahatler için "aşı pasaportu şartı" getirilmemesi tavsiyesinde bulunmuştu.

DSÖ, ilk olarak 31 Aralık 2020'de Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısı, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Astra ZenecaBio (Güney Kore), Moderna, Janssen ve Çin'in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti. Örgüt, son olarak 1 Haziran'da Türkiye'de de kullanılan Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay vermişti.

Örgütten bugün yapılan açıklamada da Kovid-19 karşı Hindistan'da biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına 24 saat içinde onay verilebileceği bildirilmişti.

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