DSÖ: Salgının yeni merkezi Avrupa

İsviçre’nin Cenevre kentinde açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, şöyle konuştu:

“DSÖ’ye bildirilen 132 binden fazla Covid-19 vakası 123 farklı ülke ve bölgeden geliyor. 5 bin kişi hayatını kaybetti, trajik bir dönüm noktası. Avrupa artık salgının merkezi haline geldi. Çin’i saymazsak, dünyanın geri kalanında görülen vakaların ve ölümlerin toplamından fazlası Avrupa’da yaşandı. Günlük olarak Avrupa’dan bildirilen yeni vaka sayısı Çin’den bildirilen yeni vaka sayısından fazladır.”