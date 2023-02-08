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DSÖ, '3'üncü Seviye Acil Durum' ilan etti! Tüm varlıklar seferber edilecek...

Güncelleme Tarihi:

#DSÖ#Deprem#Acil Durum
DSÖ, 3üncü Seviye Acil Durum ilan etti Tüm varlıklar seferber edilecek...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 11:17

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, dün DSÖ’nün Türkiye ve Suriye’nin kuzeybatı bölgelerinde etkili olan iki büyük deprem sonrasında en yüksek seviye olan ‘3. Seviye Acil Durum’ ilan ettiklerini duyurdu.

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DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Kluge, dün gerçekleşen DSÖ Yönetim Kurulu’na Türkiye ve Suriye depremi ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldığını vurgulayarak 3. Seviye Acil Durum ilan edildiğini belirtti.

Dr. Kluge, açıklamasında “Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep'teki saha ofisimizdeki DSÖ personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ve takdirle karşılıyorum” dedi.

EN YÜKSEK ACİL DURUM OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

DSÖ’nün 3. Seviye Acil Durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendirilmektedir ve DSÖ’nün kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına gelmektedir.

DSÖ, 3üncü Seviye Acil Durum ilan etti Tüm varlıklar seferber edilecek...

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Kluge, DSÖ Avrupa’nın ekiplerinin Gaziantep, Anlara ve İstanbul’da faaliyet gösterdiğini belirterek “Hayat kurtarmak için dikkate değer bir müdahale operasyonu başlatan Türk yetkililerini takdir ediyorum. Muazzam bir dayanışma gösteren Üye Devletlere teşekkür ederim. Uluslararası toplumu desteğini artırmaya devam etmeye, Türkiye Hükümeti ve DSÖ ile tam koordinasyon sağlamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
DSÖ, 3üncü Seviye Acil Durum ilan etti Tüm varlıklar seferber edilecek...

65 ÜLKEDEN 2 BİN 600 PERSONEL

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge dün yaptığı açıklamada 65 ülkeden 2 bin 660 personelin hali hazırda deprem bölgelerine gitmekte olduğunu belirtmişti.
DSÖ, 3üncü Seviye Acil Durum ilan etti Tüm varlıklar seferber edilecek...

DSÖ GENEL DİREKTÖRÜ: ARTIK ZAMANA KARŞI YARIŞ

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom ise açıklamasında “Artık zamana karşı bir yarış. Geçen her dakika, her saat hayatta kalanları canlı bulma şansı azalıyor. Devam eden artçı sarsıntılar, şiddetli kış koşulları, yollarda, güç kaynaklarında, iletişimde ve diğer altyapıda meydana gelen hasar, erişimi ve diğer arama ve kurtarma çalışmalarını engellemeye devam ediyor” ifadelerini kullanarak DSÖ’nün Dubai’deki lojistik merkezinden üç charter uçuşuyla büyük cerrahi travma kitleri de dahil olmak üzere tıbbi malzemeler göndermekte olduğunu vurguladı.

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