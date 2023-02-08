DSÖ, '3'üncü Seviye Acil Durum' ilan etti! Tüm varlıklar seferber edilecek...

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DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Kluge, dün gerçekleşen DSÖ Yönetim Kurulu’na Türkiye ve Suriye depremi ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldığını vurgulayarak 3. Seviye Acil Durum ilan edildiğini belirtti.



Dr. Kluge, açıklamasında “Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep'teki saha ofisimizdeki DSÖ personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ve takdirle karşılıyorum” dedi.



EN YÜKSEK ACİL DURUM OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR



DSÖ’nün 3. Seviye Acil Durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendirilmektedir ve DSÖ’nün kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına gelmektedir.



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Gözden Kaçmasın Zamana karşı yarış... Yabancı ekipler geldi Haberi görüntüle

Kluge, DSÖ Avrupa’nın ekiplerinin Gaziantep, Anlara ve İstanbul’da faaliyet gösterdiğini belirterekifadelerini kullandı.DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge dün yaptığı açıklamada 65 ülkeden 2 bin 660 personelin hali hazırda deprem bölgelerine gitmekte olduğunu belirtmişti.DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom ise açıklamasında “Artık zamana karşı bir yarış. Geçen her dakika, her saat hayatta kalanları canlı bulma şansı azalıyor. Devam eden artçı sarsıntılar, şiddetli kış koşulları, yollarda, güç kaynaklarında, iletişimde ve diğer altyapıda meydana gelen hasar, erişimi ve diğer arama ve kurtarma çalışmalarını engellemeye devam ediyor” ifadelerini kullanarak DSÖ’nün Dubai’deki lojistik merkezinden üç charter uçuşuyla büyük cerrahi travma kitleri de dahil olmak üzere tıbbi malzemeler göndermekte olduğunu vurguladı.

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