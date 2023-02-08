Zamana karşı yarış... Yabancı ekipler geldi

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TÜRKİYE’de 10 şehirde geniş çaplı yıkıma yol açan çifte deprem felaketi, dünya çapında yardım seferberliğini tetikledi. Ankara’nın talebi üzerine onlarca devlet ve organizasyon, deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve ilk yardım malzemesi göndermeye başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 70 ülke ve 14 uluslararası kuruluştan yardım teklifi ulaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da halihazırda 14 ülkeden 3294 yabancı personelin bölgeye ulaşarak kurtarma çalışmalarına katıldığı bilgisini verdi. Bu sayı her geçen saat, yeni ekipleri taşıyan uçakların inmesiyle artıyor.

AVRUPA 1150 KİŞİ GÖNDERDİ

AB: Avrupa Birliği’nin Sivil Koruma Mekanizması kapsamında 1155 arama kurtarma personeli ve 72 özel eğitimli köpek Türkiye’ye ulaşarak çalışmalara katıldı. Ekipte Fransa’dan Yunanistan ve Hollanda’ya 19 ülkeden personel yer alıyor.

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BM: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, kendilerine bağlı ekiplerin hem Türkiye hem Suriye’de ihtiyaçları belirlemek üzere saha çalışması yaptığını söyledi.

HİNDİSTAN: 47 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan ilk C-17 uçağı Türkiye’ye geldi. 89 kişilik tıbbi uzman ekibi ve yardım malzemesini taşıyan iki uçak daha bölgeye ulaştı.

PAKİSTAN: 51 kişilik arama kurtarma ekibi ile tonlarca yardım malzemesi taşıyan C-130 askeri kargo uçağı Adana’ya indi. Pakistan’ın ikinci yardım uçağının bugün bölgeye varması bekleniyor.

UKRAYNA: Savaşın devam ettiği ülke 90 kişilik bir arama-kurtarma ekibi ve insani yardım malzemelerini Türkiye’ye gönderdi.

BİNLERCE KM ÖTEDEN UÇTULAR

MEKSİKA: Sivil yolcu uçağı ile 145 kişilik arama kurtarma ekibi geldi.

GÜNEY KORE: 110 personel ve tıbbi malzeme gönderileceği açıklandı.

İSRAİL: 150 kişilik ekip Türkiye’ye ulaştı, arama çalışmalarına katılıyorlar.

ÇİNLİ EKİP SAHADA

ÇİN: Dün Pekin’den yola çıkan arama, kurtarma ve sağlık destek görevlilerinden oluşan 82 kişilik bir ekip bugün bölgede çalışmalara başladı. Çin ayrıca 6 milyon dolar yardım sözü verdi.

İNGİLTERE: 77 kişilik uzman ekibin yanı sıra sahadaki durumu değerlendirmek için bir acil sağlık ekibi Türkiye’ye vardı.

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JAPONYA: 18 kişilik ekip dün İstanbul’dan afet bölgesine hareket etti.

KATAR VE BAE HASTANE KURUYOR

KATAR: 120 kurtarma görevlisi göndereceğini açıkladı. Ayrıca afet bölgesinde bir sahra hastanesi kuracak.

BAE: Afet bölgesinde sahra hastanesi kurmak için gerekli ekipmanı gönderdi ve 50 milyon dolarlık yardım kararı aldı.

LİBYA: Arama kurtarma personeli ve doktorlardan oluşan 55 kişi, beraberlerinde 4 köpekle yola çıkmaya hazır.

İSPANYA: Sahra hastanesi kuruyor.

KKTC'DE KAPILARINI DEPREMZEDELERE AÇIYOR

DEPREM nedeniyle Türkiye’yle paralel 7 gün yas ilan eden KKTC, afet bölgesine daha fazla yardım ekibi gönderme ve depremzedelere kapıları açma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki kriz masası ve Bakanlar Kurulu, kurtarma faaliyetleri devam ettiği sürece Ercan Havalimanı’nın Türkiye’nin iç hatları olarak işlem görmesine karar verdi. Uzmanlar koordineli deprem bölgesine gönderilecek. (Ömer BİLGE / LEFKOŞA)

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PAKİSTAN BAKANLARI MAAŞLARINI BAĞIŞLADI



Pakistan’da kabine üyeleri, bir aylık maaşlarını Türkiye’deki depremzedeler için oluşturulan fona bağışladı. Gelişmeyi Enformasyon Bakanı Marriyum Aurangzeb Twitter’dan paylaştığı mesajla duyurdu. Aurangzeb, Başbakan Şahbaz Şerif’in, Türkiye’ye yardım için ülkede bir yardım hesabı açtıığını hatırlattı. Ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye ile dayanışmasını göstermek için bugün Ankara’ya gelecek.



YUNAN EKİBİN BURUK SEVİNCİ

Deprem bölgesinde çalışmalara katılan Yunan arama-kurtarma ekibi, biz kız çocuğunun cansız bedenine ulaştıktan kısa süre sonra 6 yaşındaki kız kardeşini alkışlar ve gözyaşları eşliğinde enkaz altından çıkardı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de Twitter’da Türk ve Yunan ekiplerin fotoğrafını paylaşarak, “Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar” notunu düştü.

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ABD'DEN İKİ EKİP

ABD’den toplamda 158 personel ve 12 uzman köpekten oluşan iki ayrı ekip, 77 ton yardım malzemesiyle C-130 askeri kargo uçaklarıyla Türkiye’ye gönderildi.

NATO'DA BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

Brüksel’deki NATO karargâhında tüm ülke bayrakları Türkiye’yle dayanışma gösterisi olarak yarıya indirildi.

MANEVİ DESTEK

193 ülkeden diplomatlar, BM Genel Kurulu toplantısında Türkiye ve Suriye’den deprem kurbanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel’de katıldığı toplantıda dinleyicileri deprem mağdurları için saygı duruşuna davet etti.