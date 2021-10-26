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Doktorun itirafı Hollanda'yı sarstı! Yüzden fazla hastaya intihar ilacı vermiş...

#Hollanda#Psikolog#İntihar
Doktorun itirafı Hollandayı sarstı Yüzden fazla hastaya intihar ilacı vermiş...

Hollandalı bir psikolog gazeteye verdiği röportaj ile yüzden fazla hastasına 'intihar tozu' olarak bilinen ilacı verdiğini itiraf etti ve bundan pişman olmadığını açıkladı. İtiraf ülkede soğuk duş etkisi yaparken 78 yaşındaki doktorun gözaltına alındığı bildirildi.

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Hollandalı piskolog Wim van Dijk bir gazeteye verdiği röportajda yaptığı itirafla ülke gündemine bomba gibi düştü.78 yaşındaki psikolog 100'den fazla hastasına ülkede 'intihar tozu' olarak bilinen bir ilacı verdiğini açıkladı. Söz konusu ilacın satışının ve dağıtılmasının Hollanda Adalet Bakanlığı tarafından yasaklamasına rağmen yasa dışı yollarla elde edilebildiği öğrenildi.

BENİ HAPSE ATMALARI UMRUMDA DEĞİL

Eylemlerinden dolayı hapse atılabileceğinden endişe duymadığını ve konunun yayınlanması gerektiğini belirten Dijk, “Ben hikayenin sonuçlarının farkındayım. Toplumsal huzursuzluğun yargının görmezden gelemeyeceği kadar büyük olmasını istiyorum. Beni tutuklamaları ya da hapse atmaları umurumda değil. Bir şeyler olmasını istiyorum." dedi.

AMACI ÖTENAZİ YASASI

Volkskrant isimli gazetenin haberinde Dijk'in, itiraflarıyla ötenazi yasasıyla ilgili tartışmanın büyümesini amaçladığı belirtildi.

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GÖZALTINA ALINDI

İtiraflarının ardından polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanan 78 yaşındaki Dijk hakkında "intihara yardım etme" ve "ilaç kanunlarını ihlal" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İNTİHARA YARDIM ETMENİN CEZASI 3 YIL HAPİS

Hollanda'da birinin intihar etmesine yardım etmenin cezası 3 yıl hapisten başlıyor. Ülkenin yasalarına göre , insanların ölmesine yalnızca doktorlar yardım edebilir, bunun şartı da hastanın iyileşme umudu olmaması ve dayanılmaz acılar içerisinde olması.

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