Doktorlar mümkün değil demişti… 20 milyarda 1 ihtimali gerçekleştirdi ve üçüzlerini kucağına aldı!

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ABD’nin Utah eyaletinde yaşayan Audrey Tiberius, tıpta mucize olarak nitelendirilebilecek bir tecrübe yaşadı.

46 yaşındaki Audrey ve 41 yaşındaki kocası Tyler Tiberius, beş yıl önce tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak için doktora gittiler.

DOKTORLAR İMKÂNSIZ DEMİŞTİ

Üç kez denemelerine rağmen tüp bebek girişimleri hep başarısızlıkla sonuçlandı ve doktorlar Audrey’ye bu yaşta tüp bebek sahibi olmasının imkânsız olduğunu ve yumurtalarının da kendisi gibi ‘çok yaşlı’ olduğunu bildirdi.

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Audrey ve Tyler Tiberius, Marcus (13), James (11), Christian (9) ve Max (7) adında dört erkek çocuğa sahip olsalar da ailelerini büyütmeyi her şeyden çok istiyordu.

YÜZDE 10 İHTİMAL...

Bir uzman Audrey’ye tüp bebek (IVF) ile gebe kalma ihtimalinin sadece yüzde 10 olduğunu söylemişti.

Hayal kırıklığına uğrayan kadın, mucizeyi tam 45 yaşında tadacaktı…

Audrey Tiberius, tüm bu çabalar ve üzüntülerin arasında, tüp bebek denemesine başladıktan dört yıl sonra 45 yaşında hamile kaldı.

Üstelik de tüp bebek tedavisi olmadan, doğal yollarla!



TEK YUMURTA ÜÇÜZÜ DOĞURDU!

Çift, 30 Mart'ta, üçüz oğulları Sky, River ve Bay'i karşıladılar. Böylece Audrey’nin yeniden anne olma hayali 46 yaşında gerçek oldu.

Bu aynı zamanda tıbbi anlamda bir mucizeydi çünkü istatistiksel olarak 45 yaşında bir kadının doğal yollarla tek yumurta üçüzlerine sahip olabilme ihtimali 20 milyarda bir.

Yedi çocuk annesi, doktorların, kadınlara doğurganlık seçenekleri hakkında erken dönemde daha açık sözlü davranmaları gerektiğine inanıyor. 20 MİLYARDA 1 İHTİMAL

Audrey, ABD basınına yaptığı açıklamada babaannesinin 40'larında bebekleri olduğunu ve kendisinin de ‘safça’ aynısını yapabileceğini düşündüğünü açıkladı.

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Yüksek riskli hamileliği boyunca pozitif kalabilmek için çok uğraştı çünkü doktorlar Audrey’e 45 yaşındaki bir kadının düşük yapma riskinin yüzde 80 olduğunu söylemişti.

Tiberius çiftinin üçüzleri artık beş aylık oldu ve onlar artık tam 7 çocuklu bir aile. Audrey, üçüzleri emzirmesine yardımcı olabilmek için süt anne arıyor ve 7 çocuğa bakarken çok zorlandığın söylüyor.

Ancak hayatı boyunca 7 çocuğu olmasının hayalini kuran kadın yine de halinden çok memnun…