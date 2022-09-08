Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Doktorlar mümkün değil demişti… 20 milyarda 1 ihtimali gerçekleştirdi ve üçüzlerini kucağına aldı!

Güncelleme Tarihi:

#Tek Yumurta Üçüzü#Tüp Bebek#Mucize Doğum
Doktorlar mümkün değil demişti… 20 milyarda 1 ihtimali gerçekleştirdi ve üçüzlerini kucağına aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 10:27

ABD’li bir kadın ilerlemiş yaşına ve doktorların asla yapamazsın demesine rağmen 20 milyarda 1 görülebilecek mucize bir doğumla tek yumurta üçüzlerini kucağına almayı başardı…

Haberin Devamı

ABD’nin Utah eyaletinde yaşayan Audrey Tiberius, tıpta mucize olarak nitelendirilebilecek bir tecrübe yaşadı.

46 yaşındaki Audrey ve 41 yaşındaki kocası Tyler Tiberius, beş yıl önce tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak için doktora gittiler.

DOKTORLAR İMKÂNSIZ DEMİŞTİ

Üç kez denemelerine rağmen tüp bebek girişimleri hep başarısızlıkla sonuçlandı ve doktorlar Audrey’ye bu yaşta tüp bebek sahibi olmasının imkânsız olduğunu ve yumurtalarının da kendisi gibi ‘çok yaşlı’ olduğunu bildirdi.

Doktorlar mümkün değil demişti… 20 milyarda 1 ihtimali gerçekleştirdi ve üçüzlerini kucağına aldı
Audrey ve Tyler Tiberius, Marcus (13), James (11), Christian (9) ve Max (7) adında dört erkek çocuğa sahip olsalar da ailelerini büyütmeyi her şeyden çok istiyordu.

Haberin Devamı

YÜZDE 10 İHTİMAL...

Bir uzman Audrey’ye tüp bebek (IVF) ile gebe kalma ihtimalinin sadece yüzde 10 olduğunu söylemişti.

Hayal kırıklığına uğrayan kadın, mucizeyi tam 45 yaşında tadacaktı…

Audrey Tiberius, tüm bu çabalar ve üzüntülerin arasında, tüp bebek denemesine başladıktan dört yıl sonra 45 yaşında hamile kaldı.

Üstelik de tüp bebek tedavisi olmadan, doğal yollarla!

Doktorlar mümkün değil demişti… 20 milyarda 1 ihtimali gerçekleştirdi ve üçüzlerini kucağına aldı

Gözden Kaçmasın

Burnuyla milyonlara umut oldu… Parkinson hastalığını ‘koklayabilen’ kadın doktorları şaşkına çevirdiBurnuyla milyonlara umut oldu… Parkinson hastalığını ‘koklayabilen’ kadın doktorları şaşkına çevirdi!Haberi görüntüle

TEK YUMURTA ÜÇÜZÜ DOĞURDU!

Çift, 30 Mart'ta, üçüz oğulları Sky, River ve Bay'i karşıladılar. Böylece Audrey’nin yeniden anne olma hayali 46 yaşında gerçek oldu.

Bu aynı zamanda tıbbi anlamda bir mucizeydi çünkü istatistiksel olarak 45 yaşında bir kadının doğal yollarla tek yumurta üçüzlerine sahip olabilme ihtimali 20 milyarda bir.

Yedi çocuk annesi, doktorların, kadınlara doğurganlık seçenekleri hakkında erken dönemde daha açık sözlü davranmaları gerektiğine inanıyor.

Doktorlar mümkün değil demişti… 20 milyarda 1 ihtimali gerçekleştirdi ve üçüzlerini kucağına aldı
20 MİLYARDA 1 İHTİMAL

Audrey, ABD basınına yaptığı açıklamada babaannesinin 40'larında bebekleri olduğunu ve kendisinin de ‘safça’ aynısını yapabileceğini düşündüğünü açıkladı.

Haberin Devamı

Yüksek riskli hamileliği boyunca pozitif kalabilmek için çok uğraştı çünkü doktorlar Audrey’e 45 yaşındaki bir kadının düşük yapma riskinin yüzde 80 olduğunu söylemişti.

Tiberius çiftinin üçüzleri artık beş aylık oldu ve onlar artık tam 7 çocuklu bir aile. Audrey, üçüzleri emzirmesine yardımcı olabilmek için süt anne arıyor ve 7 çocuğa bakarken çok zorlandığın söylüyor.

Ancak hayatı boyunca 7 çocuğu olmasının hayalini kuran kadın yine de halinden çok memnun…

Gözden Kaçmasın

ABD televizyonunda akılalmaz anlar… Spiker kadına haber sunarken inme indiABD televizyonunda akılalmaz anlar… Spiker kadına haber sunarken inme indi!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tek Yumurta Üçüzü#Tüp Bebek#Mucize Doğum

BAKMADAN GEÇME!

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom

BAKMADAN GEÇME!

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom