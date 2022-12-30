Doktorlar bir yıl ömür biçmişti, yapılan bir teklif tüm hayatını değiştirdi!

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İngiltere'nin Worsley bölgesinde yaşayan 51 yaşındaki Robert Glynn, 2020 yılında kendini uyuyamaz hale getiren şiddetli sırt ağrılarından şikayetçiydi.

TARAMALARI VE KAN TESTLERİ NORMALDİ

Kaynakçı olarak çalışan adam ağrıları için defalarca kez doktora gitti, taramaları ve kan testleri hep normaldi. Ancak uzunca bir süre kendini saklamayı başaran sinsi hastalık adamın safra kesesinde oluşan bir enfeksiyon sonrası ortaya çıktı.

NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK

Robert 49. doğum gününden bir gün önce, intrahepatik safra kanalı kanseri teşhisi aldı. Nadir görülen bir kanser türü olan hastalık karaciğer içinde bulunan küçük safra kanallarında gelişir. Zaman zaman karaciğer hücrelerinde gelişen kanserle karıştırılabilir.

Hastalık ileri evredeydi ve yayılmaya başlamıştı. Robert hemen kanser konusunda uzman olan The Christie kanser hastanesine yönlendirildi.



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Doktorlar burada yeniden yaptıkları incelemelerde Robert'ın karaciğerine yayılan tümörlerin ameliyat edilemeyecek kadar büyük oluğunu gördüler.

2 yıldır kanser olduğuna dair hiç bir fikri olmadığını anlatan Robert aldığı yıkıcı teşhis sonrası hastane ile yaptığı konuşmayı şöyle anlattı;

"Danışmanımdan bana karşı dürüst olmasını ve hastalık bu şekilde devam ederse ne kadar sürem olduğunu sordum. O da bana 12 ay dedi"

ŞANS HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR ANDA KAPISINI ÇALDI

Ameliyat seçeneği masada olmadığı için uzmanlar Robert'ı standart bir kemoterapi tedavisine aldılar.

Şans tam da Robert tüm ümitlerini kaybetmişken kapısını çaldı. Tedavisinin başlamasından kısa bir süre sonra yetkililer adama hastanenin bir süredir devam ettirdiği isimsiz bir deneysel immünoterapi ilacının klinik denemesine katılması için teklifte bulundu.

"TEKLİFE DİREKT ATLADIM"

Bu teklif diğer hastalara değil de ona geldiği için kendini çok şanslı hissettiğini anlatan Robert "Araştırmaya katılma seçeneği sunulduğunda teklife direkt atladım. Ömrümü uzatmak için elimden gelen her şeyi yapıyordum" dedi.

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Henüz deneme aşamasında olan immünoterapi, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasına ve onlarla savaşmasına olanak tanıyor.

SÜRPRİZ SONUÇLAR

Kemorterapi ile beraber deneysel tedaviye de katılan Robert sonuçlar geldiğinde büyük bir sürprizle karşılaştı.

Tedavi sonucunda karaciğerindeki tümör 12 cm'den 2,6 cm'ye, adrenal bezindeki tümör ise 7 cm'den 4,1 cm'ye küçülmüştü. Bu adamın bir kaç ay içinde ameliyat olabileceği anlamına geliyordu.



Doktorlar yaptıkları taramalarda deneysel tedavinin tüm aktif kanser hücrelerini öldürdüğünü keşfettiler.

Sonuçlara inanmayan uzmanlar tüm testleri tekrardan yaptılar sonuç yine aynıydı.

Çalışmaya katılan bir hemşire adamın durumunu 'mucize' olarak değerlendirdi.



KANSER HASTALARI İÇİN UMUT OLDU

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Bu yılın Nisan ayında bir ameliyat geçiren Robert Glynn operasyon sonrası ek bir tedaviye ihtiyaç duymadı. Her 3 ayda bir yapılan testler adamın kanserden tamamen kurtulduğunu ortaya koyuyor.

51 yaşındaki adamın Tedavi sonuçlarını duyurması pek çok kanser hastası için ümit oldu. İnsanlar dört gözle yeni tedaviden gelecek haberleri bekliyor...