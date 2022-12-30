Her gün yarım kilo çiğ et yiyordu... Sır gibi sakladığı gerçek deşifre olan 'Ciğer Kralı' hakim karşısına çıkacak

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Sosyal medyada 'Ciğer Kralı' (Liver King) olarak tanınan Brian Johnson'ın ortaya çıkan gizli e-postalarının yankıları sürüyor.

ABD'de yaşayan, iki çocuk babası adam Instagram'da 1.7 milyon, TikTok'ta ise 2 milyondan fazla takipçiye sahip.

45 yaşındaki adamın bu kadar popüler olmasının sebebi ise 'kusursuz' olarak tanımlanan fiziği.

Brian geçtiğimiz Ağustos ayından beri yaptığı açıklamalar ve yayınlarla kendini 'modern bir mağara adamı' olarak tanımlıyor.

Kaslı vücudunu yaptığı acımasız egzersizlere ve günlük yarım kilo 'çiğ ciğer' yemesine bağlayan adam daha önce defalarca kez haberlere konu oldu.

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SIR GİBİ SAKLADIĞI GERÇEK İFŞA OLDU, HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Ancak sosyal medyaya düşen e-postalar 'Ciğer Kralı'nın sır gibi sakladığı gerçeğin ifşa olmasına neden oldu.

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan elektronik postalarda Johnson'ın 2021'de ismi açıklanmayan bir koça on binlerce Dolar değerinde performans arttırıcı ilaç kullandığını söylüyor.

Bu ifşanın ardından Johnson, kaslarını çiğ sakatat yemeye değil steroidlere borçlu olduğunu itiraf etti.

YALANI PAHALIYA PATLAYACAK

Görünen o ki bu yalan Johnson'a pahalıya patlayacak. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 'Ciğer Kralı'na tam 25 milyon dolarlık dava açıldı.

Christopher Altomare fenomen ismi New York'ta mahkemeye verdi. Altomare, Johnson'ın 'tehlikeli, yaşamı tehdit eden bir diyet'i teşvik ettiğini iddia ediyor.

Davacı aralarında kendisinin de yer aldığı pek çok kişinin kandırıldığını ve fenomen ismin steroid kullandığını bilmeleri durumunda ürünlerini satın almayacaklarının altını çiziyor.

STEROİD NEDİR?

Steroid, birbiriyle kaynaşmış dört halkadan oluşmuş karbon iskeletli bir lipittir. Steroitler Asetil KoA biosentez yolundan oluşurlar.

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Steroitlerin canlılarda genel olarak en önemli işlevi hormon olmaktır. Steroid hormonlar, steroid hormon reseptör proteinlere bağlanarak fizyolojik etkilerini gösterirler.

Bu reseptörlere bağlanınca gen transkripsiyonu ve hücre fonksiyonunda değişimlere neden olurlar. Spor veya Vücut Geliştirme bağlamında kullanılan steroid 'anabolik steroid' olarak biliniyor.

Anabolik steroidlerin bilinçsiz, hekimlere danışılmadan kas yapımı ve atletik performans artırılması gibi amaçlarla kullanılması hayati tehditleri beraberinde getiriyor.