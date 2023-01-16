Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Dnipro saldırısında zihinlere kazınan kare! Kimliği ortaya çıktı...

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Dnipro Saldırısı
Dnipro saldırısında zihinlere kazınan kare Kimliği ortaya çıktı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 10:31

Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipro kentinde düzenlediği saldırı sonrası yıkılan bir binanın üzerinde görüntülenen ve kanlı saldırının simgesi haline gelen genç kadının kimliği ve hikayesi ortaya çıktı...

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipro kentinde düzenlediği saldırıda bilanço giderek ağırlaşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski son yaptığı açıklamada ölü sayısının 30'a yükseldiğini, 30 kişinin de arandığını duyurdu.

CANLI ÇIKMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK

Rus füzelerinin hedefi olan 9 katlı apartmanda yaşayanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor ancak ümitler her geçen dakika daha da azalıyor. Dnipro Belediye Başkanı Boris Filatov, binada canlı birinin bulunmasının düşük ihtimal olduğunu belirterek, ölü sayısının iki katına çıkabileceğini vurguladı.

Dnipro saldırısında zihinlere kazınan kare Kimliği ortaya çıktı...

AKILLARA KAZINAN KARE

Rusya'nın kanlı saldırısı, tüm dünyada şok etkisi yaratırken, 9 katlı binanın enkazından gelen bir görüntü sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Haberin Devamı

Söz konusu görüntüde, yıkılan binanın enkazından siyah bir duman bulutu yükselirken, genç bir kadın molozların üzerinde şoke olmuş bir şekilde oturuyordu.

Dnipro saldırısında zihinlere kazınan kare Kimliği ortaya çıktı...

New York Post'ta yer alan habere göre, acil durum ekipleri saldırıdan saatler sonra kadını moloz yığınları altından çıkardılar ancak yıkımdan sadece kendinin kurtarıldığını anlayan kadın bir süre oturduğu yerden kalkamadı.
Dnipro saldırısında zihinlere kazınan kare Kimliği ortaya çıktı...

Hafif yaralarla kurtarılan genç kadın elinde oyuncak bir dinozor tutuyordu.

KİMLİĞİ VE HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

Acı karenin arkasındaki hikaye ve Ukraynalı kadının yaptığı Instagram paylaşımı sonrası ortaya çıktı.

23 yaşındaki Anastasia Shvets, füze saldırısından sadece birkaç dakika önce ailesiyle mutfakta yemek yiyordu. Masadan kalkıp tuvalete gitti, geri döndüğünde ne mutfak ne de anne babası bıraktığı yerdeydi.

Dnipro saldırısında zihinlere kazınan kare Kimliği ortaya çıktı...

Genç kadın kurtarılırken elinde tuttuğu oyuncağı hastanede de yanından ayırmadı

Haberin Devamı

"ACI İÇERİSİNDEYİM, AİLEMİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Başından ve bacaklarından yaralar alan genç kadın, ailesinin kurtarılıp kurtarılmadığını hala bilmiyor. Bu nedenle kaldırıldığı hastanenin yatağından bir paylaşım yaptı ve, "Acı içerisindeyim, ailemi görmek istiyorum" dedi.

Paylaşımında yaralı bacaklarını gösteren Anastasia "Söylenecek bir sözüm yok, hiçbir şey hissetmiyorum, sadece büyük bir boşluk..." ifadelerini kullandı.

Dnipro saldırısında zihinlere kazınan kare Kimliği ortaya çıktı...

KOCASINI DA SAVAŞTA KAYBETMİŞ

Bu, ailesinin hayatta olup olmadığını bilmeyen kadının Ukrayna savaşında yaşadığı ilk kayıp değil.

Bir kaç ay önce kocasını da savaşta kaybettiğini anlatan kadın, "Richard'ın gittiğini kabullendim. Saldırı sonrası gitmek istemedim, ailemin bulunmasını bekledim." dedi ve şöyle devam etti;

Haberin Devamı

"Babamın aptalca şakalarını dinleyip annemin yaptığı erişteyi yiyorduk, şimdi ailemin nerede olduğunu bilmiyorum"

Dnipro saldırısında zihinlere kazınan kare Kimliği ortaya çıktı...

Anastasia Shvets'in savaşta hayatını kaybeden kocası

MOSKOVA: ASKERİ TESİSLER VE ENERJİ ALTYAPISI HEDEF ALINDI

Saldırıya dünya çapında tepki yağarken, Moskova hedef alınan yerlerin Ukrayna’ya ait askeri tesisler ve enerji altyapısı olduğunu açıkladı.

Rus televizyonunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki operasyonlarının planlandığı gibi ilerlediğini söyledi:

“Her şey Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın hazırladığı gibi ilerliyor.”

Gözden Kaçmasın

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin sıradaki hedefi Focusa kapak oldu... Müjdeyi böyle duyurdularUğur Şahin ve Özlem Türeci’nin sıradaki hedefi Focus'a kapak oldu... Müjdeyi böyle duyurdular!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Dnipro Saldırısı

BAKMADAN GEÇME!

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey
Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı

Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı? Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı?

#Saç Beyazlaması
Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota