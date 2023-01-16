Dnipro saldırısında zihinlere kazınan kare! Kimliği ortaya çıktı...

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipro kentinde düzenlediği saldırıda bilanço giderek ağırlaşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski son yaptığı açıklamada ölü sayısının 30'a yükseldiğini, 30 kişinin de arandığını duyurdu.

CANLI ÇIKMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK

Rus füzelerinin hedefi olan 9 katlı apartmanda yaşayanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor ancak ümitler her geçen dakika daha da azalıyor. Dnipro Belediye Başkanı Boris Filatov, binada canlı birinin bulunmasının düşük ihtimal olduğunu belirterek, ölü sayısının iki katına çıkabileceğini vurguladı.



Rusya'nın kanlı saldırısı, tüm dünyada şok etkisi yaratırken, 9 katlı binanın enkazından gelen bir görüntü sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Haberin Devamı

Söz konusu görüntüde, yıkılan binanın enkazından siyah bir duman bulutu yükselirken, genç bir kadın molozların üzerinde şoke olmuş bir şekilde oturuyordu.



Hafif yaralarla kurtarılan genç kadın elinde oyuncak bir dinozor tutuyordu.

New York Post'ta yer alan habere göre, acil durum ekipleri saldırıdan saatler sonra kadını moloz yığınları altından çıkardılar ancak yıkımdan sadece kendinin kurtarıldığını anlayan kadın bir süre oturduğu yerden kalkamadı.

KİMLİĞİ VE HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

Acı karenin arkasındaki hikaye ve Ukraynalı kadının yaptığı Instagram paylaşımı sonrası ortaya çıktı.

23 yaşındaki Anastasia Shvets, füze saldırısından sadece birkaç dakika önce ailesiyle mutfakta yemek yiyordu. Masadan kalkıp tuvalete gitti, geri döndüğünde ne mutfak ne de anne babası bıraktığı yerdeydi.



Genç kadın kurtarılırken elinde tuttuğu oyuncağı hastanede de yanından ayırmadı

Haberin Devamı

"ACI İÇERİSİNDEYİM, AİLEMİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Başından ve bacaklarından yaralar alan genç kadın, ailesinin kurtarılıp kurtarılmadığını hala bilmiyor. Bu nedenle kaldırıldığı hastanenin yatağından bir paylaşım yaptı ve, "Acı içerisindeyim, ailemi görmek istiyorum" dedi.

Paylaşımında yaralı bacaklarını gösteren Anastasia "Söylenecek bir sözüm yok, hiçbir şey hissetmiyorum, sadece büyük bir boşluk..." ifadelerini kullandı.



Bu, ailesinin hayatta olup olmadığını bilmeyen kadının Ukrayna savaşında yaşadığı ilk kayıp değil.

Bir kaç ay önce kocasını da savaşta kaybettiğini anlatan kadın, "Richard'ın gittiğini kabullendim. Saldırı sonrası gitmek istemedim, ailemin bulunmasını bekledim." dedi ve şöyle devam etti;

Haberin Devamı

"Babamın aptalca şakalarını dinleyip annemin yaptığı erişteyi yiyorduk, şimdi ailemin nerede olduğunu bilmiyorum"



Anastasia Shvets'in savaşta hayatını kaybeden kocası



MOSKOVA: ASKERİ TESİSLER VE ENERJİ ALTYAPISI HEDEF ALINDI

Saldırıya dünya çapında tepki yağarken, Moskova hedef alınan yerlerin Ukrayna’ya ait askeri tesisler ve enerji altyapısı olduğunu açıkladı.

Rus televizyonunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki operasyonlarının planlandığı gibi ilerlediğini söyledi:

“Her şey Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın hazırladığı gibi ilerliyor.”