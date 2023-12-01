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DNA sonuçları açıklandı, uzaylı tartışması yeniden alevlendi!

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#Meksika#Uzaylı#Ufo
DNA sonuçları açıklandı, uzaylı tartışması yeniden alevlendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 10:56

Eylül ayında Meksika Kongresi'ndeki özel oturumda sergilenen kalıntıların 'insan dışı canlılara' ait olduğunu öne süren Jaime Maussan 'Clara' ve 'Mauricio' adı verilen bedenlerin DNA sonuçlarını açıkladı.

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UFO'larla ilgili uzun süredir araştırmalar yapan Meksikalı gazeteci Jaime Maussan, Eylül ayı başlarında 'Clara' ve 'Mauricio' adını verdiği iki cansız bedeni Meksika Kongresi'nde sergiledikten sonra kalıntıların dünya dışı canlılara ait 1000 yıllık fosilleşmiş kalıntılar olduğunu iddia etmişti.

Bilim dünyası bulgulara ikna olmayıp keşfi 'asılsız' ve 'aldatmaca' olarak nitelendirse de Maussan ve ekibi keşiflerinin 'tarihi bir dönüm noktası' olduğu konusunda ısrar ediyor.

DNA sonuçları açıklandı, uzaylı tartışması yeniden alevlendi

DNA ANALİZLERİ AÇIKLANDI: YÜZDE 30'U BİLİNEN HİÇBİR TÜRE AİT DEĞİL

Bu hafta Meksika parlamentosunda yapılan 3 saatlik bir oturumda kalıntılara dair son değerlendirmelerini paylaşan Maussan, yapılan DNA analizlerinin sonuçlarını yayınladı.

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Kalıntıların DNA'larının yüzde 30'unun "bilinen herhangi bir türe ait olmadığını" vurgulayan Maussan, bedenlerin farklı parçalardan bir araya getirilmediğini, tek bir iskeletten oluştuğunu belirtti.

DNA sonuçları açıklandı, uzaylı tartışması yeniden alevlendi

BİN YILDAN DAHA ESKİ

Maussan, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) tarafından incelenen kalıntıların, üç parmaklı ellere sahip olduğunu, dişlerinin bulunmadığını ve 1.000 yıldan daha eski olduklarını iddia etti ve "Dünya dışı yaşam ilk kez bu şekilde sunuluyor. Gezegenimizde bilinen herhangi bir türle ilgisi olmayan insan dışı örneklerin açık bir örneğine sahibiz." dedi.

"NESLİ TÜKENMİŞ HAYVANLARDAN YAPILMIŞ OLABİLİR"

İngiliz Dailymail gazetesi, Jaime Maussan'ın Peru'da bulunan mumyalanmış kalıntıların dünya dışı canlılar olduğunu kanıtlamak için Meksika Kongresini sirke çevirdiğini yazdı.

Gazeteye konuşan bir uzman kalıntıların bin yıl önce soyu tükenmiş hayvanlarla yapılmış olabileceğini öne sürdü.

DNA sonuçları açıklandı, uzaylı tartışması yeniden alevlendi
KAFATASLARI KUŞLARA ÖZGÜ ÖZELLİKLER GÖSTERİYOR

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Her iki elinde üçer parmağı olan uzun kafalı bedenler iki kol ve iki bacak da dahil olmak üzere insansı bir şekle sahip, araştırmacılara göre boyunları ve kafatasları daha çok 'kuşlara özgü' özellikler gösteriyor.

Araştırma ekibi bedenlerin güçlü, hafif kemiklere sahip olduklarını belirtiyor.

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#Meksika#Uzaylı#Ufo

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