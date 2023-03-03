Dizindeki ağrı için 'kas yırtılması' dediler, ölümcül kanser çıktı!

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İngiltere'nin Northampton şehrinde yaşayan 19 yaşındaki Georgia Williams geçtiğimiz Eylül ayında dizindeki ağrı nedeni hastaneye gitti. Doktorlar genç kıza önemli bir şeyi olmadığını sadece diz kaslarında yırtık olduğunu belirterek eve gönderdiler.

Kısa bir süre içerisinde iyileşmesi beklenen Georgia'nın durumu bunun tam aksine kötüye gidince aile yeniden hastanenin yolunu tuttu. Ancak doktorlar bu kez de tarama yapmayı reddettiler.



Genç kızın 43 yaşındaki annesi Janine Dailymail'e yaptığı açıklamada kızının acıdan yürüyemez ve uyuyamaz hale geldiğini belirterek 'Ne yaptıysak faydası olmadı' dedi ve uykusuz, acı içinde geçen geceler sonrası doktorlara MRI taraması için baskı yaptıklarını söyledi

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Ailenin ısrarı ile yapılan MRI taraması sonrası doktorlar acı içindeki genç kızın kas yırtılmasının yanı sıra diz kapağında kırık olduğunu söylediler. Ancak farklı bir doktor aynı taramada olağandışı bir şey fark etti ve bunu bir uzmana gönderme kararı aldı.



Kendisine bu süreçte herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını söyleyen Georgia, 2 hafta sonra hastaneden aldığı e-posta karşısında dehşete düştü. Söz konusu mailde genç kızın taramasının 'kemik kanseri' bölümüne sevk edildiği ve acilen randevu alması gerektiği yazıyordu.

Gönderilen e-posta'da bir hata olduğunu düşünen Georgia hastaneye gittiğinde en büyük korkusunun gerçek olduğunu öğrendi. Doktorlar talihsiz genç kıza 'osteosarkom' olarak da bilinen agresif bir kemik tümörü teşhisi koydu.

İngiliz Dailymail gazetesi kıza konan yanlış teşhisin tümörün büyümesine yol açtığının altını çizdi.

BACAĞINI KAYBEDEBİLİR

Kemik kanserinin ne aşamada olduğunu öğrenmek için hala sonuçlarını bekleyen Georgia şu anda sadece kanserin akciğerine yayılmadığını biliyor.

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Kemoterapi, radyoterapi ve ameliyattan oluşan iki yıllık meşakkatli bir tedaviyle karşı karşıya kalan genç kız

ayrıca bacağını kaybetme riski ile karşı karşıya...

"KELİMENİN TAM ANLAMI İLE TÜKENİYOR"

Annesi Janine, kızının sürekli hasta ve bitkin olduğunu belirterek "Kelimenin tam anlamıyla tükeniyor. Önünde cehennem gibi bir savaş var. Bu süreçte işinden ayrılmak zorunda kaldı. Ben üç çocuklu bekar bir ebeveynim masraflarla mücadele etmeye çalışıyorum" diyerek bir yardım kampanyası başlattı.

Kendisi de daha önce meme kanseriyle savaşmış olan Janine yardım kampanyasından toplanan paranın kızının hayatını kolaylaştırmasını umut ediyor.



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19 yaşında ölümcül bir kanser ile karşı karşıya kalan Georgia ise doktorların tümörü daha önce fark etmemesine kızgın ve hastalıkla ilgili farkındalık yaratmak istiyor.

OSTEOSARKOM (kemik kanseri) NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

İngiltere'de her yıl yaklaşık 160 kişi 'osteosarkom' teşhisi alırken bu sayı ABD'de bine kadar yükseliyor.



Kötü huylu bir kemik tümörü olan Osteosarkom vücutta her kemikte ortaya çıkabilmekle birlikte daha çok diz ve omuz bölgesinde görülüyor. Doktorlar hastalığın tedavisinde erken teşhisin hayati önemi olduğuna dikkat çekiyor.



Hastalığın nedeni tam olarak bilinmezken, Osteosarkom kemik tümörü genel olarak kemikte ağrı ve gözle görülür bir şekilde şişlik ile kendini belli ediyor.Uzmanlar kemikteki ağrının zamanla dayanılamayacak bir noktaya gelebileceğini belirtse de yaşanan her ağrının sebebinin bu olmadığının altını çiziyor.