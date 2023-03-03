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ABD'nin en karmaşık davasında karar! Milyoner avukat için yolun sonu...

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#Alex Murdaugh#Abd#Avukat
ABDnin en karmaşık davasında karar Milyoner avukat için yolun sonu...
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 08:56

ABD’li milyoner avukat Alex Murdaugh, eşini ve çocuğunu öldürme suçundan hüküm giydi. Altı hafta süren davanın ardından jürinin Murdaugh’u suçlu bulması üç saatten kısa sürdü.

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ABD'nin South Carolina eyaletinin en tanınmış ailelerinden birinin veliahtı olan Alex Murdaugh, önce müvekkillerini milyonlarca dolar dolandırmakla ardından da suçlarını örtbas etmek için eşini ve oğlunu öldürmekle suçlanıyordu. ABD'nin en karmaşık ve en merak edilen davasında beklenen karar çıktı.

ABDnin en karmaşık davasında karar Milyoner avukat için yolun sonu...

EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMEKTEN HÜKÜM GİYDİ

Ailesi bölgede üç kuşaktır muazzam bir adli güce sahip olan Alex Murdaugh, eşini ve çocuğunu öldürme suçundan hüküm giydi. Alt sınır olarak 30 yıl, üst sınır olarak da ömür boyu hapisle yargılanan Murgaugh’a verilen ceza yarın açıklanacak. Murdaugh’nun avukatlarının kararı temyize götürmesi bekleniyor.

ABDnin en karmaşık davasında karar Milyoner avukat için yolun sonu...

Davada 60 tanık dinlemiş, cep telefonu verileri incelendi. ABD kamuoyunun yakından takip ettiği cinayetler, bir belgesel olarak yayımlanmıştı.

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Güney Carolina'da baro üyeliğinden çıkarılan 54 yaşındaki Murdaugh mahkemede suçsuz olduğunu söylese de jüriyi ikna edemedi. Avukatın dava boyunca vurguladığı nokta, cinayete dair tek bir birincil kanıt olmaması, tüm suçlamaların ikincil kanıtlara dayanmasıydı.

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KARAR AÇIKLANDIĞINDA HERHANGİ BİR DUYGU BELİRTİSİ GÖSTERMEDİ

Altı hafta süren davanın ardından jürinin Murdaugh’u suçlu bulması üç saatten kısa sürdü. Duruşma boyunca sürekli ağlayan 54 yaşındaki avukat karar açıklandığında herhangi bir duygu belirtisi göstermedi.

ABDnin en karmaşık davasında karar Milyoner avukat için yolun sonu...

Adamın hayatta kalan tek oğlu Buster da babası gibi ifadesizdi karar açıklandığında yüzünü elleri ile kapattı.

Alex Murdaugh, son olarak geçtiğimiz hafta kendini savunmak için kürsüye çıktığında karısını ve oğlunu infaz ettiğini şiddetle reddetmiş ve "İkisini de incitecek hiçbir şeyi kasıtlı olarak yapmam. Karımı ve oğlumu asla vurmadım" diyerek gözyaşlarına boğulmuştu.
ABDnin en karmaşık davasında karar Milyoner avukat için yolun sonu...

NE OLMUŞTU?

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Tecrübeli bir kaza-tazminat avukatı olan Alex Murdaugh, ailesi tarafından kurulan ve Güney Carolina mahkemelerinin yüz yılı aşkın zamandır iyi tanıdığı bir hukuk bürosunun başındaydı.

7 Haziran 2021 günü, 52 yaşındaki karısı Maggie ile 22 yaşındaki oğlu Paul'u aile evini çevreleyen geniş arazideki köpek kulübelerinin yakınında ölü olarak bulduğunu bildirdi.

Bir yılı aşkın bir süre ölümlerle ilgili tutuklama olmadı, fakat Murdaugh hakkında geçen Temmuz ayında iki cinayet, iki kez de şiddet içeren bir suç amacıyla silah bulundurma suçlamasıyla dava açıldı.

Murdaugh karısı ve oğlunun ölümleriyle ilgisi olmadığında ısrar etti ama savcılık karısını ve oğlunu yakın mesafeden bir tüfek ve bir tabanca ile vurmak suretiyle öldürdüğünü iddia ediyor.

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