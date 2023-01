ABD'nin gözü bu davada! Milyoner avukat hakkındaki suçlamalar akıl alacak gibi değil

Haberin Devamı

Bir anneyle oğlunun hunharca öldürülmesi. Çalınan milyonlarca dolar. Can kaybıyla sonuçlanan bir tekne kazası ve bir hizmetçinin düşerek hayatını kaybetmesi.

Bütün bunların hepsinin aynı ailenin başına geldiğine inanmak güç. Üstelik bu ailenin ABD'nin South Carolina eyaletinin en tanınmış ailelerinden biri olması da cabası.

Ülkede şu an son yılların en kafa karıştırıcı ve en merak edilen davalarından biri görülüyor. Yargılanan kişi 54 yaşındaki avukat, Alex Murdaugh.

Alex Murdaugh'un ataları, South Carolina'nın güneyinde yaşayan en zengin ve nüfuzlu ailelerden biri.

Zira Murdaugh ailesi, bir asrı aşkın zamandır bölgenin gayrimenkul piyasasını elinde tutuyor. Dahası Murdaugh'un babası, dedesi ve büyük dedesi uzun yıllar boyunca South Carolina'nın çeşitli şehirlerinde başsavcı olarak görev yaptı.

Alex Murdaugh, şu an iki ayrı cinayetle suçlanıyor. Savcılar Murdaugh'un işlediği mali suçları örtbas etmek için eşini ve oğlunu öldürdüğünü iddia ediyor.

2 YIL SONRA GELEN BOMBA İDDİANAME

Her şey 7 Haziran 2021 gecesi Alex Murdaugh'un 911'i aramasıyla başladı. Murdaugh telefonda eşinin ve iki oğlundan birinin silahla vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Bir yılı aşkın zaman boyunca devam eden soruşturmada polis en ufak bir ilerleme kaydedemedi. Ne bir şüpheli bulunabildi ne de bir cinayet sebebi...

Olaydan 2 yıl sonra 14 Temmuz 2022'de Murdaugh hakkında eşini ve oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Murdaugh'un eşini tüfekle, oğlunu ise av tüfeğiyle katlettiği belirtiliyordu.

Ekim 2021'den bu yana hapiste olan Murdaugh, ilk olarak eski bir müvekkilinden para çalmakla suçlandı. Ardından savcılık birçok mali suçu da iddianameye dahil etti. Murdaugh şu an çoğunluğu müvekkillerinden oluşan kurbanlarını 8,8 milyon dolar dolandırmakla itham ediliyor.

Murdaugh cinayetleri işleyen kişinin kendisi olduğunu reddediyor. Avukatları tanınmış ismin "davayı itibarını temizleme fırsatı olarak dört gözle beklediğini" belirtiyor.

Savcılığın Murdaugh'un faaliyetlerini mercek altına almasıyla, bir dizi esrarengiz olay daha gün ışığına çıktı. Ailenin yakın çevresindeki üç ölüm daha soruşturmaya dahil edildi. Dahası Murdaugh hakkında kendi hukuk şirketinden kovulduktan sonra intihara teşebbüs edip bunu bir cinayet gibi göstermeye çalıştığı suçlamasıyla bir dava daha var. (Önümüzdeki günlerde o davanın duruşmaları da görülecek.)

Eyalet yasalarına göre, suçlu olduğu yönünde bir hüküm çıkarsa Murdaugh en 30 yıl hapis cezası alacak. Savcılık ise ömür boyu hapis isteneceğini açıkladı.

Biz de önümüzdeki günlerde manşetlerden düşmeyeceği neredeyse kesin olan bu karmaşık davayla ilgili bilinenleri 6 soruda özetledik. İşte en gizemli filmlere taş çıkartan o davanın ayrıntıları…

1) "MURDAUGH CİNAYETLERİ" NEDİR? NELER YAŞANDI?

Alex Murdaugh'un 52 yaşındaki eşi Maggie ile 22 yaşındaki üniversite üçüncü sınıf öğrencisi oğlu Paul'un vurularak öldürülmesi, South Carolina'nın Lowcountry bölgesini altüst etti. Aile çok tanınmış olduğundan yerel basının cinayetlere ilgisi de büyük oldu. Ölümler medyada "Murdaugh cinayetleri" olarak anılmaya başladı.

Olayla ilgili detaylar oldukça sınırlıydı. Üstelik 1 yılı aşkın zaman boyunca tutuklama yapılmadı.

Murdaugh, ifadesinde Islandton kırsalında yer alan ve yakın çevresinde başka konut bulunmayan evlerine döndüğünde eşinin ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştığını söyledi.

911 kayıtlarına göre, saat 22.00'yi biraz geçe arayan Murdaugh, üzgün ve kaygılı bir sesle eve yeni geldiğini, ailesinin cesetlerini bahçede köpek kulübesinin yanında bulduğunu söylüyordu.

Murdaugh, telefondaki operatöre, "Durum çok kötü" diyor, eşinin de oğlunun da nefes almadığını belirtiyor ve "Ambulans yakında mı? Ne olur acele etsinler..." ifadelerini kullanıyordu.



Murdaugh'ların Islandton'daki evi

Islandton'ın bağlı olduğu Colleton Bölgesi Şerif Bürosu'nda görevli memurların raporlarında olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunduğu ve eve bir çekici araç çağırıldığı belirtildi.

Memurlar ayrıca civardaki evlerden ve iş yerlerinden güvenlik kamerası görüntülerinin talep edildiğini de vurguladı. Ancak büyük kısmı sansürlenmiş olsa da raporlar herhangi bir delil bulunamadığına işaret ediyordu.

2) ALEX MURDAUGH NE ZAMAN VE NE SEBEPLE VURULDU?

İddianameye göre, Murdaugh'un eşi ve oğlu öldürülmeden üç ay evvel tuhaf bir olay yaşandı. Murdaugh'un büyük dedesinin bir asırdan fazla zaman önce kurduğu hukuk şirketindeki bir çalışan, şirkete yazılmış olması gereken bir çek buldu. Tuhaf olan çekin alıcı kısmında Murdaugh'un adının yazılı olmasıydı.

Bu durumu araştıran şirket yönetimi, Murdaugh'un bazı mali usulsüzlüklere imza attığına dair kanıtlar buldu. Bunun üzerine Murdaugh'un istifası istendi. Murdaugh, 3 Eylül 2021'de kendi şirketinden istifa etti.

Ertesi gün daha da tuhaf bir şey yaşadı. Murdaugh, kırsal arazide patlayan lastiğini değiştirirken vuruldu. İddiasına göre, kimliği belirsiz bir kişi kendisine ateş açmış ve kurşunlardan biri kafasına isabet etmişti.

Apar topar hastaneye kaldırılan Murdaugh'un hikayesindeki tutarsızlıklar kısa sürede açığa çıkmaya başladı. Gerçekte Murdaugh, yol kenarında tek başına değildi. Yanında uzaktan kuzeni olan yakın arkadaşı Curtis Edward Smith vardı.

Murdaugh kısa süre içinde Smith'ten kendisine ateş etmesini istediğini itiraf etti. Avukatları Murdaugh'un intiharını cinayet gibi göstermek istediğini, böylece büyük oğlu Buster'ın hayat sigortası poliçesinden faydalanabileceğine inandığını öne sürdü.



Curtis Edward Smith

Hastane kayıtlarına göre Murdaugh kafasının arkasından vurulmuştu ancak yine de 911'i arayıp yardım isteyebilmişti. İki gün sonra Murdaugh yazılı bir açıklama yaparak "ailesinden, dostlarından ve iş arkadaşlarından" özür diledi ve ağrı kesici bağımlılığının tedavisi için rehabilitasyona gireceğini duyurdu.

Nihayetinde hem Murdaugh hem de kuzeni tutuklandı. Smith, ağırlaştırılmış darp, intihar girişimine yardım ve sigorta dolandırıcılığı ile suçlandı. The New York Times'a konuşan Smith, Murdaugh'a ateş etmediğini, arkadaşının kendisini vurmasına engel olmaya çalışken silahın ateş aldığını söyledi.

Murdaugh, 16 Eylül'de polise teslim oldu; sigorta dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak ve polise yalan ifade vermekle itham edildi.

Temmuz 2022'de Murdaugh ve Smith hakkında yıllardır uyuşturucu etkili ağrı kesici ticaretiyle bağlantılı bir kara para aklama düzeni kurdukları gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

3) MURDAUGH'LARIN EVİNDE ÇALIŞAN HİZMETÇİ NASIL ÖLDÜ?

Murdaugh ailesi için 20 yıldan fazla süre boyunca dadı ve hizmetçi olarak çalışmış olan Gloria Satterfield, Şubat 2018'de iş vereninin evinde düşerek yaralandı, birkaç hafta sonra da hayatını kaybetti.

Satterfield'ın cenazesi sırasında Murdaugh, kadının yetişkin oğullarını bir avukatla tanıştırdı ve "Annenizin ölümüyle ilgili meseleleri o halledecek" dedi. Oğulların bilmediği şey Cory Fleming isimli bu avukatın Murdaugh'un yakın arkadaşı olduğuydu.

Fleming, Murdaugh ve sigorta şirketiyle 4,3 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Bunun 1,5 milyon kadarını avukatlık ücreti olarak alacak, 2,8 milyon doları da Satterfield'ın oğullarına gönderecekti. Yakın zamanda Murdaugh'a dava açan oğullar, bu anlaşmadan ancak Eylül 2021'de haberdar olduklarını ve ellerine bir kuruş bile para geçmediğini belirtti.

Ekim 2021'de polis kayıp 2,8 milyon dolarla ilgili Murdaugh'u gözaltına aldı. (O sırada Murdaugh Florida'da bir rehabilitasyon merkezindeydi.) Olayla ilgili olarak Murdaugh hakkında 10 yıla kadar hapis istendi.

Murdaugh, Haziran 2022'de Satterfield'ın oğullarına avukatlık ücretleri dahil 4,3 milyon dolar borçlu olduğunu kabul etti.

Şu an polis Satterfield'ın ölüm nedenini de soruşturuyor. Murdaugh'lar daha önce ailenin köpeklerinin kadının ayağına dolanarak, evin girişindeki merdivenlerden düşmesine neden olduğunu ifade etmişti. Ancak Satterfield'ın ölümüyle ilgili adli tabibin bilgilendirilmemesi ve otopsi yapılmaması soru işaretlerine neden oldu. Dahası ölüm belgesinde Satterfield'ın "doğal nedenlerle" öldüğü yazılıydı. Ancak kazara düşüp ölme doğal neden kabul edilmiyor.

Polisin Haziran 2022'de yaptığı açıklamada, Satterfield'ın ailesinin izniyle mezarının açılmasının planlandığı bildirildi.

4) ÖLÜMCÜL TEKNE KAZASINDA NELER YAŞANDI?

Alex Murdaugh'un oğlu Paul, hayatını kaybettiği sırada kefaletle serbestti. Paul Murdaugh, 2019 yılında alkollüyken yaptığı bir tekne kazasında 19 yaşındaki Mallory Beach'in ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına sebebiyet verme suçlamasıyla yargılanıyordu.

Paul Murdaugh'un ölümünün ardından yayımlanan belgeler ve videolar, polisin soruşturmada savruk davrandığı ve Paul'a iltimas geçtiği suçlamalarına neden oldu. Teknedeki 6 kişiden biri kazanın hemen ardından güvenlik güçlerine yaptığı açıklamada dümende Paul Murdaugh olduğunu söylemişti. Ancak söz konusu memurun raporunda ifade sahibinin "tekneyi kullananın kim olduğu konusunda emin olmadığı" yazılıydı.

Güney Carolina Savcılığı halen kazayı soruşturuyor. Paul Murdaugh hayatta olsaydı alkol etkisinde dümene geçerek bir kişinin ölümüne iki kişinin de ağır yaralanmasına sebebiyet vermekle yargılanacaktı.

Kazayla ilgili olarak Alex Murdaugh ve diğer olası sorumlular hakkında da açılmış bir dava bulunuyor. Murdaugh cinayetlerinin yaşandığı günlerde Beach'in ailesi Alex Murdaugh'un finansal durumunun kamuoyuyla paylaşılması için baskı yapıyordu. Cinayetlerin yaşandığı tarihten üç gün sonra bu konuda bir duruşma yapılacaktı.

Hal böyle olunca savcılık Alex Murdaugh'un kamuoyunun kendisine duyduğunu sempatiyi artırmak ve finansal usulsüzlüklerini gizlemek için eşini ve oğlunu katlettiğini öne sürdü.

5) 2015'TE YOL KENARINDA BULUNAN GENÇ ADAM KİMDİ?

Murdaugh cinayetleri soruşturması kapsamında arşivlerden çıkarılan tek ölüm Gloria Satterfield'ınki değildi.

Haziran 2021'de Maggie ve Paul Murdaugh'un ölümünden birkaç hafta sonra South Carolina Savcılığı Stephen Smith'in ölümüyle ilgili yeni bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

19 yaşındaki Smith, 2015 yılında hayatını kaybetmiş; cansız bedeni Murdaugh'ların evin 16 kilometre mesafede bir yol kenarında bulunmuştu.

Smith'in ölümü hiçbir zaman net olarak açıklanmadı, olayla ilgili kimse tutuklanmadı. Başlangıçta silahla öldürülmüş olabileceği düşünülen Smith'in ölüm nedeni nihayetinde kayıtlara araba çarpması olarak geçti. Polis belgeleri Smith'in aracının benzinin cesedinin bulunduğu noktadan birkaç kilometre ötede bittiğine işaret ediyordu.

Polis olayla ilgili olarak Murdaugh ailesini suçlamış değil. Dahası Smith'in dosyasının neden açıldığı ya da Murdaugh soruşturmasıyla ilişkisi de açıklanmadı.

6) MURDAUGH AİLESİNİN NÜFUZU NEREDEN GELİYOR?

Murdaugh'ların hukuk hanedanının kurucusu Randolph Murdaugh. Alex'in büyük dedesi olan Randolph, 1920 yılında beş yönetim bölgesini kapsayan geniş bir birimin başsavcılığına seçildi.

20 yıl boyunca bu görevi sürdüren Randolph Murdaugh, bir tren kazasında hayatını kaybetti.

Ardından yerine çevresinde "Buster" olarak bilinen oğlu Randolph Murdaugh Jr. geçti. O da 46 yıl boyunca başsavcılık yaptı.

Randolph Jr.'ın emekli olmasından sonra oğlu 3'üncü Randolph başsavcı seçildi. Alex Murdaugh'un babası olan 3'üncü Randolph 2006'ya kadar bu görevde kaldı.

Alex Murdaugh savcılığa adaylığını hiç koymadı ama çeşitli davalarda gönüllü savcı olarak çalıştı ve babasına yardım etti. Yerel gazete The Island Packet'ın bildirdiğine göre, Alex Murdaugh Eylül 2022'de gönüllü savcılık görevinden resmen alındı.

The New York Times'ın "The ‘Murdaugh Murders’: What to Know About the Trial in South Carolina" başlıklı haberinden derlenmiştir.