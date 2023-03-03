Tansiyon bir anda yükseldi! Rusya'dan dikkat çeken iddia

Haberin Devamı

Rusya-Ukrayna savaşı birinci yılını geride bırakırken gözler Bakhmut'daki çatışmalara çevrilmiş durumda. 6 aylık bir aradan sonra Rus birlikleri ilk kez bir zafere yaklaşırken, Ukrayna kritik kentteki durumu kabul edip geri çekilme sinyali verdi.

PUTİN DUYURDU: UKRAYNA'YA İLK SINIR İHLALİ SUÇLAMASI

Bölgede zaten yüksek olan gerilim bugün Rusya'dan gelen bir açıklama ile zirveye tırmandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı bir sabotaj grubunun Rusya sınırını geçerek bir köyde sivillere ateş açtığını söyledi.

Bu savaşın başlamasından bu yana Rusya’nın Ukrayna’ya yönelttiği ilk sınır ihlali suçlaması oldu. Rusya’nın Ukrayna’ya daha önce yönelttiği suçlamalar füze ve hava saldırılarıydı.



Haberin Devamı

Sınırdaki Bryansk bölgesinin valisi, “Ukraynalı sabotajcılar Lyubeçane sınır köyüne girip bir sivil araca ateş açtı, iki adamı öldürdü ve 10 yaşında bir oğlanı yaraladı” dedi. Kiev Rusya’nın iddialarını reddetti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) güvenlik güçlerinin, sınırı geçip insanları rehin alan “Ukraynalı milliyetçileriyle” çatıştığını ve onları geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı.

FSB, Ukraynalıların geri çekilirken arkalarında patlayıcılar bıraktığını da ekledi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Ukrayna merkezli Rusya Gönüllü Birlikleri (RGB) üyesi kişiler bir klinik önünde beklerken, aralarından birinin Rusya’ya geçtiklerini söylediği duyuluyor.



Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mikhaylo Podolyak “Rusya halkını korkutarak Ukrayna’ya yapılan saldırıyı haklı görmelerini sağlamaya çalışıyor” dedi.

Araştırmacı gazetecilik grubu Bellingcat, RGB’nin “Ukrayna’daki Putin ve Kremlin karşısı Rus aşırı sağcıların oluşturduğu gayriresmi bir yapı” olduğunu belirtiyor.

Haberin Devamı

Bellingcat’ten Michael Colborne, videodakilerden birinin RGB lideri Denis Kapustin olduğunu teşhis etti. BBC’ye konuşan Colborne “RGB gerçek çatışmalarda veya en azından ciddi çatışmalarda pek yer almıyor. Kapustin dövüş sporları eğitimi almış olsa da herhangi askeri geçmişi olan biri değil” dedi.



KREMLİN 'TERÖR SALDIRISI' DİYOR

Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov bölgede bildirilen olayları 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi ve PUTİN'in güvenlik teşkilatındanüst düzey isimler ve Rusya savunma bakanı ile durumu görüştüğünü belirtti.

Peskov olağanüstü toplantı iddialarını reddetti, ancak rutin konsey toplantısının bugün gerçekleştirileceğini belirtti.

Haberin Devamı

Öte yandan Putinson gelişmeler sonrası Rusya'nın güneybatısındaki Stavropol'a planladığı ziyareti iptal etti.