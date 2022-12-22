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Dizilere konu olan ''yılan' lakaplı seri katil Charles Sobhraj serbest bırakıldı!

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#Charles Sobhraj#Seri Katil#Serpent
Dizilere konu olan yılan lakaplı seri katil Charles Sobhraj serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 13:34

1970'li yıllarda, Güney Doğu Asya seyahatindeki Batılı hippileri hedef alan Fransız seri katil Charles Sobhraj mahkeme kararının ardından Nepal’deki cezaevinden tahliye edilecek.

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1975'te Katmandu'da iki turisti öldürmekten 19 yılını hapiste geçiren Sobhraj'ın 15 gün içinde Fransa'ya dönmesine karar verildi.

20 KİŞİNİN ÖLÜM İLE BAĞLANTILI

En az 20 kişinin ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülen Sobhraj, Hindistan’da da 20 yıl hapis yatmıştı.

Sobhraj'ın ismi, Vitali Hakim isimli bir Türkiye vatandaşının öldürülmesi ile de anılıyordu.

Dizilere konu olan yılan lakaplı seri katil Charles Sobhraj serbest bırakıldı

YAPTIKLARI ÜNLÜ DİZİDE ANLATILMIŞTI

Seri katilin The Serpent isimli sekiz bölümlük dizide işlediği cinayetler anlatılmıştı.

Kurbanlarının çoğu, Tayland, Nepal ve Hindistan'da sırt çantalarıyla dünyayı gezen genç turistlerdi.

20 YIL HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLMİŞTİ

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Ünlü katil, Connie Jo Bronzich isimli Amerikalı bir kadın ve onun Kanadalı arkadaşı Laurent Carriere'yi öldürmekten Nepal'in başkentinde her biri 20 yıl olmak üzere iki müebbet cezasına çarptırılması nedeniyle hapisteydi.

Nepal’de iki ayrı davadan hüküm giymişti. 2014'te görülen son davada, Carriere'yi öldürmekten yüksek güvenlikli bir hapishanede 20 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Dizilere konu olan yılan lakaplı seri katil Charles Sobhraj serbest bırakıldı

"İNSAN HAKLARINA AYKIRI" DENİLDİ

Fakat Nepal Yüksek Mahkemesi, avukatlarının yaşından ve iyi halinden ötürü tahliye başvurusunda bulunmasının ardından Sobhraj'ın Çarşamba günü serbest bırakılmasına karar verdi.

Nepal yasaları, iyi hal sergileyen ve hapis cezalarının %75'ini tamamlayan mahkumların serbest bırakılmasına izin veriyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre kararda, "Sürekli cezaevinde tutulması, tutuklunun insan haklarına aykırı" denildi.

Avukatı, Perşembe günü serbest bırakılabileceğini söylüyor.

KILIK DEĞİŞTİRMEDEKİ USTALIĞI NEDENİ İLE 'YILAN' OLARAK TANINIYOR

Sobhraj, 1972 ile 1982 yılları arasında işlenen ve kurbanların uyuşturulduğu, boğulduğu, dövüldüğü veya yakıldığı 20'den fazla cinayetle bağlantılı.

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Kılık değiştirme konusundaki ustalığı, hapishaneden kaçma yeteneği ve genç kadınları hedef alma eğilimi nedeniyle ‘The Serpent’ (Yılan) olarak anılıyor.

Dizilere konu olan yılan lakaplı seri katil Charles Sobhraj serbest bırakıldı

BİR OTOBÜS DOLUSU FRANSIZ TURİSTİ ZEHİRLEDİ

Katmandu'daki mahkumiyetlerinden önce Sobhraj, bir otobüs dolusu Fransız turisti zehirlemekten Hindistan'da 20 yıl hapis yatmıştı.

Bu süre zarfında gardiyanları uyutarak kısa bir süre hapishaneden kaçmayı başardı. Daha sonra kaçışın cezasını uzatmak ve beş cinayetten daha arandığı Tayland'a iade edilmekten kaçınmak için bir hile olduğunu iddia etti.

Sobhraj hakkında, Tayland'da işlediği suçlar nedeniyle yeterli delil toplanabilmiş ve cinayet soruşturması burada mahkemeye taşınmıştı.

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Ancak bu ülke yasalarına göre şüphelinin 20 sene yakalanamaması, suçlamaların düşmesi anlamına geldiği için olası bir idam cezasından kurtuldu.

Hindistan'da serbest bırakılmasının ardından Sobhraj, 2003 yılında Katmandu'da bir kumarhanede görülmesiyle Bronzich'i öldürmekten tutuklanmıştı.

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#Charles Sobhraj#Seri Katil#Serpent

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