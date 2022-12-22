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Robot süpürgenin çektiği mahrem görüntüler Facebook'a düştü! Büyük skandal infiale neden oldu...

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#Robot Süpürge#Gizli Görüntüler#Facebook
Robot süpürgenin çektiği mahrem görüntüler Facebooka düştü Büyük skandal infiale neden oldu...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 11:48

Dünyaca ünlü teknoloji firmasına ait robot süpürgenin çektiği, bir kadına ait mahrem görüntülerin sosyal medyaya düşmesi infiale neden oldu. Üretici firma konuya ilişkin açıklama yapsa da aynı markaya sahip kullanıcılar evlerindeki cihazların ne kadar güvenilir olduğunu sorgulamaya başladı.

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Teknoloji artık hayatımızın her alanında en büyük yardımcımız. Elimizden düşmeyen telefonlar ,bilgisayarlar hatta evde kullandığımız ev aletleri bile yapay zekanın nimetlerinden faydalanıyor ve gün geçtikçe işimizi daha da kolaylaştırıyor. Ancak son günlerde patlak veren bir skandal yapay zeka eğitim sistemlerinin sorgulanmasına yol açtı.

MAHREM GÖRÜNTÜLER FACEBOOK'TA YAYINLANDI

Dünyaca ünlü teknoloji firmasına ait robot süpürgeyi kullanan bir kadının evinin tuvaletinde çekilmiş mahrem görüntüleri sosyal medya platformu Facebook'a düştü.

Robot süpürgenin çektiği mahrem görüntüler Facebooka düştü Büyük skandal infiale neden oldu...

GÖRÜNTÜLER NASIL YAYILDI?

Peki bu nasıl oldu?

MIT Technology Review'a göre söz konusu görüntüler 2020 yılına ait ve robot süpürgenin geliştirme versiyonları tarafından çekildi.

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Yapay zekayı eğitmek için alınan veriler Scale AI isimli bir firmaya gönderildi oradan da tüm dünyaya yayıldı.

Robot süpürgenin çektiği mahrem görüntüler Facebooka düştü Büyük skandal infiale neden oldu...

Üzerinde sensör ve kamera olan robot süpürge evin içinde dolaşırken fotoğraf çekip, video kaydı alabiliyor

YAPAY ZEKAYI EĞİTMEK İÇİN ALINDI BUNUN YERİNE FACEBOOK'TA PAYLAŞILDI

Scale AI isimli şirketin asıl görevi kendilerine gönderilen ses ve görüntü gibi verileri gruplandırarak hangilerinin yapay zekayı geliştirmek için kullanılacağını seçmekti.

Süpürgenin çektiği fotoğrafların robotun yeni versiyonlarında haritalama, odanın büyüklüğünü anlama gibi özelliklerin iyileştirilmesine yardımcı olması planlanıyordu ancak mahrem görüntüler bunun yerine FACEBOOK ve Discord'da paylaşıldı.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

Robot süpürgenin çektiği ve kapalı sosyal medya gruplarında paylaşılan ilk görüntüler bunlar değil. Daha önce Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki evlerin içinden başka görüntüler de gündeme gelmişti ancak bu kadar mahrem bir fotoğrafın paylaşılması bardağı taşıran son damla oldu.

Robot süpürgenin çektiği mahrem görüntüler Facebooka düştü Büyük skandal infiale neden oldu...

Sosyal medyaya düşen, süpürgenin çektiği bir başka görüntüde yerde yatan küçük bir çocukgörülüyor.

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ŞİRKET AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Görüntülerin yayılması sosyal medyada büyük bir infiale neden oldu. Şirket tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından açıklama yapmak zorunda kaldı ve görüntüleri sızdıran hizmet sağlayıcıyla ilişkisini sonlandırdığını ve konuya ilişkin bir inceleme başlattığını duyurdu.

Robot süpürgenin çektiği mahrem görüntüler Facebooka düştü Büyük skandal infiale neden oldu...

ÜZERİNDE 'VİDEO KAYDI DEVAM EDİYOR' UYARISI VARDI

Şirketin açıklamasına göre insanların evlerinde fotoğraflarını çeken geliştirme sürümü robot süpürgeler sadece şirket çalışanlarına dağıtılmıştı ve cihazların üzerinde 'Video kaydı devam ediyor' yazan yeşil, parlak bir uyarı vardı.

Bir başka deyişle süpürgeleri alan insanlar cihazların kayıt yaptığının farkındaydı ve buna izin vermişlerdi.

Sosyal medya kullanıcıları şirketin açıklamasından tatmin olmuş gibi görünmüyor. Çok sayıda insan evlerinde kullandıkları teknolojik cihazların güvenilirliğini sorguladıklarını belirterek şirkete tepki gösterdi. 

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#Robot Süpürge#Gizli Görüntüler#Facebook

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