Robot süpürgenin çektiği mahrem görüntüler Facebook'a düştü! Büyük skandal infiale neden oldu...

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Teknoloji artık hayatımızın her alanında en büyük yardımcımız. Elimizden düşmeyen telefonlar ,bilgisayarlar hatta evde kullandığımız ev aletleri bile yapay zekanın nimetlerinden faydalanıyor ve gün geçtikçe işimizi daha da kolaylaştırıyor. Ancak son günlerde patlak veren bir skandal yapay zeka eğitim sistemlerinin sorgulanmasına yol açtı.

MAHREM GÖRÜNTÜLER FACEBOOK'TA YAYINLANDI

Dünyaca ünlü teknoloji firmasına ait robot süpürgeyi kullanan bir kadının evinin tuvaletinde çekilmiş mahrem görüntüleri sosyal medya platformu Facebook'a düştü.



Peki bu nasıl oldu?

MIT Technology Review'a göre söz konusu görüntüler 2020 yılına ait ve robot süpürgenin geliştirme versiyonları tarafından çekildi.

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Yapay zekayı eğitmek için alınan veriler Scale AI isimli bir firmaya gönderildi oradan da tüm dünyaya yayıldı.



Üzerinde sensör ve kamera olan robot süpürge evin içinde dolaşırken fotoğraf çekip, video kaydı alabiliyor

YAPAY ZEKAYI EĞİTMEK İÇİN ALINDI BUNUN YERİNE FACEBOOK'TA PAYLAŞILDI

Scale AI isimli şirketin asıl görevi kendilerine gönderilen ses ve görüntü gibi verileri gruplandırarak hangilerinin yapay zekayı geliştirmek için kullanılacağını seçmekti.

Süpürgenin çektiği fotoğrafların robotun yeni versiyonlarında haritalama, odanın büyüklüğünü anlama gibi özelliklerin iyileştirilmesine yardımcı olması planlanıyordu ancak mahrem görüntüler bunun yerine FACEBOOK ve Discord'da paylaşıldı.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

Robot süpürgenin çektiği ve kapalı sosyal medya gruplarında paylaşılan ilk görüntüler bunlar değil. Daha önce Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki evlerin içinden başka görüntüler de gündeme gelmişti ancak bu kadar mahrem bir fotoğrafın paylaşılması bardağı taşıran son damla oldu.



Sosyal medyaya düşen, süpürgenin çektiği bir başka görüntüde yerde yatan küçük bir çocukgörülüyor.

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ŞİRKET AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Görüntülerin yayılması sosyal medyada büyük bir infiale neden oldu. Şirket tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından açıklama yapmak zorunda kaldı ve görüntüleri sızdıran hizmet sağlayıcıyla ilişkisini sonlandırdığını ve konuya ilişkin bir inceleme başlattığını duyurdu.



Şirketin açıklamasına göre insanların evlerinde fotoğraflarını çeken geliştirme sürümü robot süpürgeler sadece şirket çalışanlarına dağıtılmıştı ve cihazların üzerinde 'Video kaydı devam ediyor' yazan yeşil, parlak bir uyarı vardı.

Bir başka deyişle süpürgeleri alan insanlar cihazların kayıt yaptığının farkındaydı ve buna izin vermişlerdi.