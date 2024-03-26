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Dışişleri'nden Belçika açıklaması: Her düzeyde takip ediliyor

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#Dışişleri Bakanlığı#Belçika#Pkk
Dışişlerinden Belçika açıklaması: Her düzeyde takip ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 16:37

Belçika'da PKK yandaşları'nın Türk toplumuna ait cami ve derneklere yönelik saldırıları devam ederken Dışişleri Bakanlığı gelişmelerin her düzeyde takip edildiğini, Bakan Fidan'ın konuyla ilgili Belçikalı mevkidaşı ile iletişime geçtiğini duyurdu.

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Dışişleri Bakanlığı, Belçika'nın Leuven şehrindeki olaylara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, 24 Mart'ta Belçika’nın Leuven şehrinde toplanan PKK militanları tarafından Heusden-Zolder ve Hauthalen şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirildiği belirtilerek, "Olaylarda can kaybı yaşanmamış, bazı vatandaşlarımız yaralanmışlardır. Olaylar karşısında Brüksel’de ve Ankara’da Belçika makamları nezdinde derhal girişimlerde bulunulmuştur. Sayın Bakanımız aynı gece Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile telefonda görüşmüştür. Ayrıca, Belçika’da görevli diplomatik temsilcilerimiz olay bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmişlerdir" denildi.

Açıklamada, Belçika'daki Türklerin sağduyulu tavrı ve Belçika emniyet makamlarının müdahalesi sonucu olayların büyümesinin engellendiği belirtilerek, "Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir. Gelişmeler her düzeyde takip edilmekte ve gerekli girişimlerimiz sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Belçika#Pkk

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