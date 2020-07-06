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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 19:07,Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığından Çin'e taziye mesajı

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Dışişleri Bakanlığından Çin'e taziye mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, Çin'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çin'in orta ve güney bölgelerinde meydana gelen sel felaketinin çok sayıda can kaybına yol açtığı belirtilerek yaralananlar ile kayıpların olmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Çin Halk Cumhuriyeti halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil s?ifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Çin'de yılbaşından bu yana yaşanan sel felaketlerinde en az 121 kişi hayatını kaybetmiş veya kaybolmuştu.

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