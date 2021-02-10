Dışişleri Bakanlığı, Mali’deki BM üssüne yapılan saldırıyı kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mali’nin merkez bölgesinde bulunan MINUSMA üssüne düzenlenen terör saldırısında, MINUSMA bünyesinde görev yapan 20 barış gücü askerinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Türkiye, dost ve kardeş Mali’de barış ve istikrarın korunmasına önem atfetmektedir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan barış gücü askerlerine acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.