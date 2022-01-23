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Dikkat çeken araştırma! Sigara ve vücut yağı arasında nesiller boyu süren bağlantı

#Sigara#Araştırma#Vücut Yağı
Dikkat çeken araştırma Sigara ve vücut yağı arasında nesiller boyu süren bağlantı

Bilim insanlarının yüksek katılımla yıllarca sürdürdüğü, '90'ların Çocukları araştırması' büyükbabaları erken yaşta sigara içmeye başlayan kadınların daha fazla vücut yağına sahip olma eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

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Bristol Üniversitesi'nin yaptığı, "90'ların Çocukları araştırması" sigara içen aile büyükleri ile ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmada büyükbabaları veya büyük büyükbabaları erken yaşta sigara içmeye başlayan kadınların, daha fazla vücut yağına sahip olma eğiliminde oldukları ortaya çıktı.

BABANIN İÇTİĞİ SİGARA ERKEK ÇOCUKLARINI ETKİLİYOR

Daha önce yapılan bir çalışmada, bir baba ergenliğe erişmeden önce düzenli olarak sigara içmeye başlarsa, kızlarının değil oğullarının beklenenden daha fazla vücut yağına sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

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BÜYÜK BABASI SİGARA İÇEN KADINLARDA YÜKSEK VÜCUT YAĞI

Şimdi araştırmacılar, büyükbabası veya büyük büyükbabası 13 yaşından önce sigara içmeye başlayan kadınlarda daha yüksek vücut yağı belirlediklerini, erkek torunlarda ise herhangi bir etki gözlenmediğini belirtiyor.

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ÇOCUKLARI VE TORUNLARI İLE ARAŞTIRMAYA KATILAN 14 BİN HAMİLE KADIN

Bristol Üniversitesi'nin 1991'de başlattığı araştırma sağladığı nesiller arası verilerin ayrıntısı ve derinliği nedeniyle bilim insanlarının tahmin edemeyecekleri bulgulara net bir örnek. Raporun baş yazarı Prof Jean Golding, çalışmaya çocukları ve torunları ile birlikte katılmayı kabul eden 14.000 hamile kadınla çalıştıklarını açıkladı.

İKİ ÖNEMLİ SONUÇ ORTAYA ÇIKTI

Scientific Reports dergisinde yayınlanan araştırma için bilim insanları büyükbabaların ve büyük büyükbabaların sigara içme deneyimlerine ilişkin verileri araştırdı.

Golding araştırmanın sonuçlarına ilişkin, “Bu araştırma bize iki önemli sonuç sunuyor. Birincisi, ergenlikten önce bir çocuğun belirli maddelere maruz kalması, onu takip eden nesiller üzerinde etkili olabilir. İkincisi, çocukların aşırı kilolu olmasının nedenlerinden biri, atalarının yaşam tarzı olabilir” ifadelerini kullandı.

DAHA ÇOK ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR

Golding, hayvan deneylerinin erkeklerin üremeden önce belirli kimyasallara maruz kalmasının yavruları üzerinde etkileri olabileceğini gösterdiğini, ancak bu fenomenin insanlarda mevcut olup olmadığı konusunda şüpheler olduğunu söyledi.

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Araştırma, maddelere maruz kalmanın nesiller boyunca geçebilecek değişikliklere yol açabileceğini öne sürüyor, ancak araştırmanın arkasındaki ekip, bunu doğrulamak için çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu kabul ediyor.

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