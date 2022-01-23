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Erken sonuçlar geldi: Omicron'da 'süper bağışıklık' müjdesi!

#Omicron#Koronavirüs#Kovid 19
Erken sonuçlar geldi: Omicronda süper bağışıklık müjdesi

Avusturya'da yapılan erken çalışmalar, tıpkı Delta varyantında olduğu gibi Omicron varyantında da aşılama ve doğal enfeksiyon birleşiminin güçlü koruma sağladığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre, aşılama sonrası Omicron ve diğer varyantlara maruz kalma, virüsün bağışıklık tepkisini çeşitlendirebilir ve gelecekteki varyantlara karşı ciddi koruma sağlayabilir.

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Dünya çapında baskın varyant olan Delta ile mücadele ve aşılma devam ederken Omicron'un ortaya çıkması hesapları tamamen karıştırmıştı ancak bilim insanlarının yaptıkları son araştırma Delta'nın baskın olduğu zamana ait kanıtların Omicron için de geçerli olabileceğini gösteriyor.

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OMİCRON'DA SÜPER BAĞIŞIKLIK: GELECEKTEKİ VARYANTALARA KARŞI KORUMA SAĞLAYABİLİR

Daha önce yapılan araştırmalar tam aşılamadan sonra koronavirüse yakalanan kişilerin enfeksiyona karşı çok daha iyi korunduğu ve 'Süper Bağışıklığa' sahip olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Avusturya'da yapılan erken araştırmalar aynı durumun Omicron'da da geçerli olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, tam aşılama sonrası Omicron ve diğer varyantlara maruz kalma,  bağışıklık tepkisini çeşitlendirebilir ve insanlara gelecekte çıkacak varyantlara karşı koruma sağlayabilir.

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BİN KATA ÇIKAN FARK

Süper bağışıklığın temelinde aşılama yatıyor. Delta dalgası sırasında koronavirüse yakalanmış ve aşılanmış kişiler hastalığa yüzde 1.000'e kadar daha etkili seviyelerde antikorlar üretti.

Araştırmacılar, süper bağışıklığın Omicron'a etkisini anlamak için henüz yeterli veri toplamadı, ancak Mikrobiyoloji ve immünoloji yardımcı doçenti Tafesse, "Aşılanmış ve hastalığa yakalanmış kişilerin yüksek düzeyde korumaya sahip olacağını düşünüyoruz" dedi.

HALA TAHMİN EDİLEMEZ, BİLİNÇLİ OLARAK BULAŞMAK DELİLİK OLUR

Yapılan tüm araştırmalara rağmen, koronavirüs enfeksiyonu bilim insanları için hala 'tahmin edilemez' olmayı sürdürüyor. Keşfedilen süper bağışıklık da Kovid-19'un sonu anlamına gelmiyor. Herhangi bir noktada tekrardan başka bir varyant ortaya çıkabilir ve planlar en baştan değişebilir.

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nden Dr. Robert Murphy “Bilinçli olarak hastalığa yakalanmaya çalışmak tıpkı dinamitle oynamak gibi delilik olur" dedi. 

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