Günahlarından arınmak için buz tutan nehre girdi! Sonuç felaket...

Haberin Devamı

Dün Rusya'ya bağlı Leningrad Bölgesi'ndeki Oredezh Nehri'nde 19 Ocak'ta Ortodoks Hristiyanlar, Vaftiz Bayramı olarak da bilinen Epifani Bayramı nedeniyle suya girdi. Bölgeye giden ve avukat olduğu belirtilen 40 yaşındaki bir kadın, eşi ve çocuklarıyla birlikte buz tutan nehre girmek istedi.

-5 DERECEDE KALIN BUZA AÇILAN DELİKTEN İÇERİ ATLADI

Kalın buza bir delik açılmıştı ve kadın içeri atladığında hava sıcaklığı -5 derece civarındaydı. Tek parça siyah bir mayo giyen kadın, burnunu tutmadan ve suyu kontrol etmeden haç yaparak kendini soğuk suya bıraktı. Buz tutmuş nehirde bir anda gözden kaybolan kadının başında duran kişi ise bir şeylerin yolunda gitmediğini görünce bağırmaya başladı.



Haberin Devamı

O esnada kadının eşi de soğuk suya atladı. Eşini sudan çıkarmaya çalışan adam, su altında karısını göremeyince dışarıya çıktı. Bu sırada kadının çocukları da 'anne' diye bağırmaya başladı.

CESEDİNE HALA ULAŞILAMADI



Kadının son anlarının görüntülendiği olayın ardından nehir altında arama çalışmaları başlatıldı. Kurtarma dalgıçları hemen devreye girse de kadını bulamadılar.

Bugün gelen son habere göre kaybolan kadının cesedine hala ulaşılamadı. Bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.



İHMAL İDDİASI: YER YANLIŞ SEÇİLDİ, KURTARICI VE IŞIKLANDIRMA YOK

Kadın suya atladığında nehrin akıntısının saniyede 10 fit hızla hareket ettiği düşünülüyor. VOSVOD acil kurtarma servisi başkanı Alexander Zuyev, buz deliğinin nehrin güçlü bir akıntıya sahip olduğu bir noktaya yerleştirilmesini eleştirerek, "Kadın, kurtarıcıların ve ışıklandırmanın olmadığı bir buz deliğine daldı. Burası Leningrad bölgesindeki en tehlikeli nehirlerden biri ve her yıl, hatta yazın bile insanlar içinde boğuluyor.' dedi.

Haberin Devamı

GÜNAHLARINDAN ARINDIKLARINA İNANIYORLAR

Ortodoks Hristiyanlar, Epifani Bayramı'nda günahlarından arınacağı inancıyla buz tutan göl ve nehirlere giriyor. İnsanlar, yıllık tören için kutsanmış suyun özel iyileştirici özelliklere sahip olduğuna inanıyor.