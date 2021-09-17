Dikkat çeken araştırma: Mavi gıda yüzde 80 artacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığından 24 Kasım Öğretmenler Günü genelgesiSon dakika... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan '24 Kasım Öğretmenler Günü' genelgesi#Genelge
Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli yerli hibrit e-kitap ve sesli kitap uygulaması Boodio, Kolay Kampüs’teTürkiye’nin ilk yapay zekâ destekli yerli hibrit e-kitap ve sesli kitap uygulaması Boodio, Kolay Kampüs’te!#Kolay Kampüs
Yeni Call of Duty oyunu Project Cortez, Modern Warfare 2019’un devamı niteliğine olacakYeni Call of Duty oyunu Project Cortez, Modern Warfare 2019’un devamı niteliğine olacak#Call Of Duty
Yayın yaparken en çok küfredilen oyunlar belli olduYayın yaparken en çok küfredilen oyunlar belli oldu#Rainbow Six
Dikkat çeken araştırma: Mavi gıda yüzde 80 artacakDikkat çeken araştırma: Mavi gıda yüzde 80 artacak#Balık
İngiltereyi sarsan skandalda son dönemeç: Prens Andrew için zor günler başlıyorİngiltere'yi sarsan skandalda son dönemeç: Prens Andrew için zor günler başlıyor #PRENS ANDREW
Suriyede fırınları hedef aldılar: 174 saldırıda 801 sivil can verdiSuriye'de fırınları hedef aldılar: 174 saldırıda 801 sivil can verdi#Suriye
Son dakika... Tüketici kredilerine yeni düzenlemeSon dakika... Tüketici kredilerine yeni düzenleme#Tüketici Kredisi
Bakan Pakdemirliden tüm dünyaya geleceğe nefes davetiBakan Pakdemirli'den tüm dünyaya geleceğe nefes daveti#G20 Tarım Bakanları Zirvesi
Dizi setini kasıp kavurdu, çareyi karakterini öldürmekte buldularDizi setini kasıp kavurdu, çareyi karakterini "öldürmekte" buldular#Patrick Dempsey
HABERLERDünya Haberleri

Dikkat çeken araştırma: Mavi gıda yüzde 80 artacak

#Balık #Araştırma #Dünya
Dikkat çeken araştırma: Mavi gıda yüzde 80 artacak

Stanford Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptıkları araştırmada bu yüzyılın ikinci yarısına kadar küresel balık tüketiminin yüzde 80 oranında artacağı öngörüldü.

Haberin Devamı

Stanford Üniversitesi liderliğinde yürütülen ve farklı kurumlardan araştırmacıların katkı sağladığı çalışmaya göre, insanlık 2050 yılından itibaren deniz ürünlerine daha fazla yönelebilir. Araştırmacılar, yüzyılın ortasına kadar küresel balık tüketiminin yaklaşık yüzde 80 artacağını öngördü. Nüfus artışı ve alım gücü, kültürdeki değişiklikler gibi faktörlerin bir araya gelmesi, öngörülen artışların arkasında nedenler olarak öngörüldü.

İstilacı türler Marmara ve Karadenizi de tehdit ediyor Yerli balık türleri azalırsa bizi neler bekliyor

İlgili Haber:İstilacı türler Marmara ve Karadeniz'i de tehdit ediyor! Yerli balık türleri azalırsa bizi neler bekliyor?

“İNSANLAR, ZENGİNLEŞTİKÇE BALIK YEMEZ”

Çalışmayla ilgili olarak, Stanford Üniversitesi'nde William Wrigley Dünya Sistem Bilimi Profesörü olan, araştırmanın baş yazarı Rosamond Naylor, “Makalenin ana sonucu şu ki, zenginlik ile (balık ve kabuklu deniz ürünleri anlamına gelen) mavi gıda tüketimi, sıkı bir şekilde birbirine bağlı değil. İnsanların zenginleştikçe genel olarak daha fazla balık yediklerini göremezsiniz, ancak yedikleri balık türleri değişebilir. Düşük gelirli insanlar, uygun fiyatlıysa daha fazla mavi gıda tüketir. Yüksek gelirli insanlar, bir tür tercihleri varsa balık yerler” açıklamasını yaptı. 

DENİZ ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ İKİ KATTAN FAZLA ARTTI

Haberin Devamı

Araştırmada, 1960'lardan bu yana kişi başına sığır eti tüketiminin azaldığı, deniz ürünleri tüketiminin iki kattan fazla arttığı ve kümes hayvanları tüketiminin ise beş kat arttığı belirlendi. Çalışmaya göre, üretilen veya satın alınabilecek gıda miktarından ziyade, insanların gerçekten yedikleri gıdaların kayıtları yetersiz. Naylor buna ilişkin, “Ülkeler arasında tutarlı anketlere ihtiyacımız var.

İlgili Haberler:

Flaş karantina kararı! Sağlık Bakanlığı duyurduFrankurt - Fenerbahçe maçında VAR'ın atladığı ihlal! Son dakika... Herkesi ilgilendiriyor! Tüketici kredileriyle ilgili flaş karar

Talepleri tam olarak anlamadan, politika önerileri, tüketicilerin halihazırda tercih ettiği mavi gıda türlerine ilişkin hatalı varsayımlara dayanacaktır” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balık #Araştırma #Dünya