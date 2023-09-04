Deyrizor'da arabulucu: ABD! Washington PKK/YPG için devreye girdi...

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ABD öncülüğündeki DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) tarafından desteklenen PKK/YPG-SDG ile Arap aşiretleri arasında Deyrizor'da uzun süredir yaşanan gerilimler Temmuz ayının sonundan itibaren silahlı çatışma boyutuna geldi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Terör örgütü PKK/YPG'nin Deyrizor Askeri Meclis grubunun lideri Ahmed el Habil'i alıkoymasının ardından 27 Ağustos'ta patlak veren çatışmalar, birçok aşiretin destek vermesiyle giderek büyüdü.



AFP haber ajansının bölgeden geçtiği fotoğraflar

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Arap aşiretlerin başlattığı silahlı mücadelenin ardından PKK/YPG'li teröristler kontrolü ellerinde bulundurduğu bazı bölgelerden kaçmak zorunda kalırken, taraflar arasında meydana gelen çatışmalarda iki taraftan da çok sayıda şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.Hafta sonu çatışmanın olduğu bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Arap aşiretler ABD'nin de terör örgütünü koruyucu tavrına tepki gösterirken Washington yönetimi bu sefer de PKK'lı teröristler için arabulucu rolüne girişti.

AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre ABD yönetimi bölgedeki gerilimi sona erdirmek için devreye girdi.



AFP'ninbaşlıklı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ethan Goldrich ile Suriye ve Irak'taki DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanı tümgeneral Joel Vowell'ın YPG'li teröristler ve Arap Aşiret liderleri ile bir toplantı gerçekleştirdiğini duyuruldu.

BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA: TARAFLAR ANLAŞTI

Toplantının nerede yapıldığı bilinmiyor. ABD büyükelçiliği konuya ilişkin açıklamasında tarafların şiddetin en kısa sürede sona erdirilmesi konusunda anlaştıklarını duyurdu.



ABD'li yetkililerin toplantıda taraflara ne teklif ettiği merak konusu oldu.



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Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) 19 Eylül 2019’da yayımladığı rapora göre Suriye’nin petrol ve doğal gaz üretiminin yüzde 80’ini YPG'nin bünyesindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrol ediyor. Üretilen petrolün gelirini SDG'nin elde etmesine rağmen mali kayıtları bulunmuyor.



Rapora göre SDG, Suriye’nin kuzeydoğusunda ülkenin en zengin petrol yataklarının bulunduğu Deyrizor, Haseke ve Rakka’da hakimiyetini sürdürürken, buradaki 20 petrol kuyusundan 11’inin kontrolünü elinde bulunduruyor. Buradaki üretim kapasitesinin Esad rejiminin kontrol ettiği üretim sahalarından daha fazla olduğu belirtiliyor.

Terör örgütü, buradan çıkan ve yaklaşık günlük 45 bin varile ulaşan petrolü ise Esad rejimin hakimiyetindeki bölgelere satarak gelir elde ediyor. Terör örgütü elinde bulundurduğu petrolü satarak elde ettiği geliri kendi çıkarları için kullanırken, bölge halkı ise açlığa terk ediliyor.



Terör örgütü ABD’nin de desteğiyle "DEAŞ ile mücadele" adı altında bu paraları kendi üyelerine harcıyor.