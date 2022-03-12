Dev konvoy harekete geçti: Kiev büyük saldırıyı bekliyor

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İŞGALİN üçüncü haftasında Rusya ordusu başkent Kiev’e doğru hareketlendi. Rus güçleri iki gündür batıda Irpin, doğuda Brovary üzerinden başkenti çevrelemeye çalışırken, Kiev yakınlarındaki 65 km’lik dev konvoy da yeniden pozisyon alıyor.

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KUŞATMA GELİYOR

ABD’li uydu şirketi Maxar’ın sağladığı fotoğraflara göre, günlerdir Hostomel havalimanı yakınlarında bekleyen konvoydaki araçlar, arazide yeniden konuşlanıyor. Askeri uzmanlar hareketliliğin “uzun ve kanlı” çatışmaların başlangıcı olabileceği uyarısında bulundu. Ukraynalılar, halihazırda yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı başkentin kuşatılmasını bekliyor. Şehrin kaderinin 12 gündür devam eden kuşatma yüzünden su, elektrik ve ısıtmadan mahrum kalan Mariupol, Harkov veya Suma’nınkine benzer olmasından endişe ediliyor.

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KİEV ‘KALE’ GİBİ

Geçen günlerdeki bekleyiş hali Kiev’e savunma için hazırlanma fırsatı verdi. Belediye Başkanı Vitali Klitschko, şehri adeta bir “kaleye” dönüştürdüklerini söyledi. Rusların kentin doğusu Brovary’den gelebileceğini belirten Klitschko, “Her bir cadde, her bir bina, her bir kontrol noktası güçlendirildi. Kent bir kaleye dönüştü” diye konuştu. Savunma birlikleri yollara hendekler kazdı, barikatlar kurdu. Kentteki hemen tüm binalar Ukrayna askeri için siper görevi görüyor. Ukrayna ordusu, Rus kuvvetlerinin Kiev’e yönelik saldırılarını sürdürdüğünü, özellikle 90 km kuzeybatıdaki Kukhari’den ve 40 km doğudaki Demidov’a kadar olan bölgede Ukrayna savunmasını kırmaya çalıştığını söyledi.

KİEV

SALDIRI POZİSYONU ALDILAR

ABD istihbaratı da Rus askerinin başkente yaklaştığını teyit etti. Pentagon, önceki gün kent merkezine 20 km mesafede olan Rus konvoyunun artık sadece 15 km mesafede bulunduğunu belirtti. Konvoyda yiyecek ve mühimmat taşıyan kamyonların yanı sıra yaklaşık 15 bin asker olduğu sanılıyor. Yakıt eksikliği gibi lojistik sorunlardan ötürü yaklaşık bir haftadır neredeyse hareketsiz bekleyen konvoydaki bazı araçların, ayrılarak ağaçlık alanlarda saldırı pozisyonu aldığı da görüldü.

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DNİPRO

YENİ CEPHELER AÇILDI

Öte yandan Rusya ilk kez ülkenin ortasındaki Dnipro şehrini vurdu. Üç saldırıda bir anaokulu, sivil apartman ve iki katlı ayakkabı mağazası bombalandı. En az bir sivil öldü. Batıdaki Lutsk ve Ivano-Frankivsk şehirleri de ilk kez hedef alındı. Her iki kentte askeri havaalanları vuruldu, en az iki asker öldü.

‘ORTAÇAĞ TARZI TAKTİKLER’

Bu arada 430 bin nüfuslu Mariupol’da kuşatma 12 gündür sürüyor. Dondurucu soğukta, ısıtmadan yiyeceğe kıtlık halinin siviller için hayatı çekilmez kıldığı kentte, Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk’a göre 1300 sivil yaşamını yitirdi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya’nın hassas ve hedefli saldırıları terk edip “ortaçağ” tarzı kuşatma taktiğini benimsediğini, Rusya’nın “tıpkı Suriye’de olduğu gibi askerlerden çok sivil öldürdüğünü” söyledi.

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SAVAŞ GÜNLÜĞÜ

ÇATIŞMA ALANI GENİŞLİYOR

* Birleşmiş Milletler, savaşın başından beri 564 sivilin öldüğünü, 982’sinin yaralandığını açıkladı.

* Ukrayna lideri Zelenski son iki günde Kiev’in banliyöleri dahil Rus ablukası altındaki yedi şehirden yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği personelinin Ukrayna’nın Çernivtsi şehrine transfer edildiğini açıkladı.

* Harkov dün yoğun şekilde bombalandı. Ukrayna’nın en büyük ikinci kentine bir günde 89 bomba düştüğü belirtilirken işgalin başından beri kentteki 48 okulun kullanılamaz hale geldiği iddia edildi.

* Rusya, kuşatma altındaki Harkov’da bir engelli bakımevini de vurdu. Saldırı esnasında binada 330 kişinin bulunduğu belirtildi ancak can kaybı olup olmadığı henüz belirsiz.

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* Ukrayna yönetimi, savaşın başından beri 71 çocuğun öldüğünü, 100’ünün de yaralandığını açıkladı.

* Kuzeyde Chernigiv, Harkov ile doğuda Severodonetsk kentlerinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

* Rusya, yerleşkesinde bir nükleer reaktör bulunan Harkov Fizik Enstitüsü’nü vurdu.

* İngiltere, Lugansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığı için oy kullanan 386 Rus milletvekilini yaptırım listesine aldı.

* Kimliği belirsiz bir dron yakıtının bitmesi üzerine düştü Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e düştü. Yerel basın, aracın Ukrayna tarafından kullanılan Sovyet yapımı Tu-141 tipi keşif uçağı olabileceğini aktardı.