Zelenski ile Akşener arasındaki fark

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Türkiye’deki muhalefet lideri Meral Akşener arasında...
Şöyle bir fark var:
*
Zelenski...
Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği desteği yeterli buluyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı her fırsatta övüyor... Türkiye’nin izlediği denge politikasına laf etmiyor... “Niye Rusya’ya yaptırım uygulamıyorsunuz?” demiyor...
*
Akşener ise...
Türkiye’nin Ukrayna’ya desteğini yeterli bulmuyor... Türkiye’nin denge politikası izlemesinden hiç memnun değil... Rusya’ya kafa tutulması gerektiğini savunuyor... Türkiye’nin de Rusya’ya yaptırım uygulamasını istiyor...
*
Kısacası...
Zelenski memnun... Akşener huzursuz...
*
Neydi Abdullah Gül’ün o meşhur tweet’i?
Hah! Buldum.
Şuydu:
*
İnsan gerçekten hayret ediyor.
DUDAK UCUYLA DA OLSA ‘İYİ OLDU BE’ DESEN NE OLUR
ANTALYA’daki buluşmayı...
NATO alkışladı, Avrupa takdir etti, Biden övdü, dünya medyası manşete çekti, insanlık umutla izledi.
*
Bizim muhalefet ise...
Ya laf soktu ya da hiçbir şey olmamış gibi yaptı.
*
Doğruya, güzele, iyiye; doğru, güzel, iyi demek...
Çok önemli bir erdemdir.
*
Ayrıca şöyle bir faydası da olur:
*
Eğriye, çirkine, kötüye; eğri, çirkin, kötü dediğin zaman...
Sözünün kıymeti artar.
MACRON HAHAHA
MACRON’un siyasi rakiplerinden biri, Macron’la ilgili şöyle bir yorum yapmış:
*
“Elinde telefon, sürekli birilerini arıyor. Ama Ruslar ve Ukraynalılar gidip Antalya’da görüşüyor. Beceriksiz.”
*
Çok güldüm, çok. Hahaha! Hâlâ gülüyorum.
UZUN SORU KISA CEVAP
- UZUN SORU: Aktif siyasete katılmasıyla Türkiye’deki mevcut siyasi dengeyi milim oynatamayacak siyasi aktör kim olabilir? Aklınıza gelen ismi fısıldar mısınız hocam?
*
- KISA CEVAP: Fısıldıyorum çekirge: Tansu Çiller.
KIZMAZSANIZ BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİM
FARKLI sanatçılar, Yeni Türkü şarkılarını seslendirmiş. En sevdiğim Yeni Türkü şarkısı olan Mamak Türküsü şarkısına ise Athena yeniden hayat vermiş.
*
Kızmazsanız fikrimi söylemek istiyorum:
*
Athena’nın Mamak Türküsü yorumunu...
Terlik fırlatarak, yüzümü buruşturarak, “Şarkıyı mahvetmişler” diye haykırarak, “Otur, sıfır” diyerek dinledim. Çok sorry.
İLTİFAT YADIRGAMASI
EKRANDA bir spiker, bir muhabire iltifat etmiş. O da bu iltifata, şık bir iltifatla karşılık vermiş.
Bizim millet de bunu alabildiğine ve hunharca yadırgıyor.
*
Bir kez daha anlamış bulunmaktayım:
*
İltifat etmesini bilmeyen, iltifat edilmesini tuhaf karşılayan bir milletiz biz.
AH KEŞKE
ŞU McDonald’s denilen marka...
Tıpkı Rusya’dan çekildiği gibi...
Türkiye’den de çekilse de...
Çoluk çocuk biraz faydalı besinlerle beslense.
SECCADEDEKİ ŞEYTAN
ALİŞAN’ın TRT’de yaptığı programa bir ilahiyat profesörü katılmış.
Ve bu profesör, Alişan’la birlikte...
Bazı seccadelerde kullanılan o güzelim Rumi motiflerde şeytan yüzü aramaya kalkışmış.
*
İstanbul fethedilirken...
Konstantiniyye’nin rahipleri neyi tartışıyorlardı?
*
Hah! Buldum.
“Meleklerin kanadı var mı, yok mu?” gibi gayet lüzumsuz bir konuyu tartışıyorlardı.
TAHLİYE
SEDEF Kabaş, televizyon ekranında düşüncelerini düzgün biçimde ifade etmek yerine büyükbaş, ahır gibi kelimelerle hakaret etmeyi tercih etmişti. Yaptığı net olarak kabalıktı, terbiyesizlikti, nezaketsizlikti.
*
Bu görüşümü saklı tutmak kaydıyla...
Sedef Kabaş’ın tahliye edilmesine memnun olduğumu belirtmek isterim.
Zelenski ile Akşener arasındaki fark
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Türkiye’deki muhalefet lideri Meral Akşener arasında...
Şöyle bir fark var:
*
Zelenski...
Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği desteği yeterli buluyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı her fırsatta övüyor... Türkiye’nin izlediği denge politikasına laf etmiyor... “Niye Rusya’ya yaptırım uygulamıyorsunuz?” demiyor...
*
Akşener ise...
Türkiye’nin Ukrayna’ya desteğini yeterli bulmuyor... Türkiye’nin denge politikası izlemesinden hiç memnun değil... Rusya’ya kafa tutulması gerektiğini savunuyor... Türkiye’nin de Rusya’ya yaptırım uygulamasını istiyor...
*
Kısacası...
Zelenski memnun... Akşener huzursuz...
*
Neydi Abdullah Gül’ün o meşhur tweet’i?
Hah! Buldum.
Şuydu:
*
İnsan gerçekten hayret ediyor.
DUDAK UCUYLA DA OLSA ‘İYİ OLDU BE’ DESEN NE OLUR
ANTALYA’daki buluşmayı...
NATO alkışladı, Avrupa takdir etti, Biden övdü, dünya medyası manşete çekti, insanlık umutla izledi.
*
Bizim muhalefet ise...
Ya laf soktu ya da hiçbir şey olmamış gibi yaptı.
*
Doğruya, güzele, iyiye; doğru, güzel, iyi demek...
Çok önemli bir erdemdir.
*
Ayrıca şöyle bir faydası da olur:
*
Eğriye, çirkine, kötüye; eğri, çirkin, kötü dediğin zaman...
Sözünün kıymeti artar.
MACRON HAHAHA
MACRON’un siyasi rakiplerinden biri, Macron’la ilgili şöyle bir yorum yapmış:
*
“Elinde telefon, sürekli birilerini arıyor. Ama Ruslar ve Ukraynalılar gidip Antalya’da görüşüyor. Beceriksiz.”
*
Çok güldüm, çok. Hahaha! Hâlâ gülüyorum.
UZUN SORU KISA CEVAP
- UZUN SORU: Aktif siyasete katılmasıyla Türkiye’deki mevcut siyasi dengeyi milim oynatamayacak siyasi aktör kim olabilir? Aklınıza gelen ismi fısıldar mısınız hocam?
*
- KISA CEVAP: Fısıldıyorum çekirge: Tansu Çiller.
KIZMAZSANIZ BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİM
FARKLI sanatçılar, Yeni Türkü şarkılarını seslendirmiş. En sevdiğim Yeni Türkü şarkısı olan Mamak Türküsü şarkısına ise Athena yeniden hayat vermiş.
*
Kızmazsanız fikrimi söylemek istiyorum:
*
Athena’nın Mamak Türküsü yorumunu...
Terlik fırlatarak, yüzümü buruşturarak, “Şarkıyı mahvetmişler” diye haykırarak, “Otur, sıfır” diyerek dinledim. Çok sorry.
İLTİFAT YADIRGAMASI
EKRANDA bir spiker, bir muhabire iltifat etmiş. O da bu iltifata, şık bir iltifatla karşılık vermiş.
Bizim millet de bunu alabildiğine ve hunharca yadırgıyor.
*
Bir kez daha anlamış bulunmaktayım:
*
İltifat etmesini bilmeyen, iltifat edilmesini tuhaf karşılayan bir milletiz biz.
AH KEŞKE
ŞU McDonald’s denilen marka...
Tıpkı Rusya’dan çekildiği gibi...
Türkiye’den de çekilse de...
Çoluk çocuk biraz faydalı besinlerle beslense.
SECCADEDEKİ ŞEYTAN
ALİŞAN’ın TRT’de yaptığı programa bir ilahiyat profesörü katılmış.
Ve bu profesör, Alişan’la birlikte...
Bazı seccadelerde kullanılan o güzelim Rumi motiflerde şeytan yüzü aramaya kalkışmış.
*
İstanbul fethedilirken...
Konstantiniyye’nin rahipleri neyi tartışıyorlardı?
*
Hah! Buldum.
“Meleklerin kanadı var mı, yok mu?” gibi gayet lüzumsuz bir konuyu tartışıyorlardı.
TAHLİYE
SEDEF Kabaş, televizyon ekranında düşüncelerini düzgün biçimde ifade etmek yerine büyükbaş, ahır gibi kelimelerle hakaret etmeyi tercih etmişti. Yaptığı net olarak kabalıktı, terbiyesizlikti, nezaketsizlikti.
*
Bu görüşümü saklı tutmak kaydıyla...
Sedef Kabaş’ın tahliye edilmesine memnun olduğumu belirtmek isterim.