Dersimiz Türkçe

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Sanat Eğitim Merkezi’ndeki (KONSEM) kursta çeşitli milletlerden 409 kişinin eğitim aldığını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, "Türkçe dersliklerimiz, her ders saati dolu. Sınıflarımız farklı ülkeden insanın buluştuğu bir mozaik görünümünde. Burada ileri seviye Türkçe eğitim alanlar olduğu gibi, başlangıç seviyesinde öğrenmeye çalışanlar da var. Kursiyerlerimiz arasında Rusya, Ukrayna, İran, Kazakistan, Özbekistan gibi farklı milletlerden insanlar bulunuyor” dedi.