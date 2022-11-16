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Dersimiz Türkçe

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Türkçe#Ders
Dersimiz Türkçe
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 07:00

Antalya'nın en çok yabancı yaşayan ilçesi Konyaaltı’nda Türkçe kurslarına yoğun ilgi var.

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Sanat Eğitim Merkezi’ndeki (KONSEM) kursta çeşitli milletlerden 409 kişinin eğitim aldığını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, "Türkçe dersliklerimiz, her ders saati dolu. Sınıflarımız farklı ülkeden insanın buluştuğu bir mozaik görünümünde. Burada ileri seviye Türkçe eğitim alanlar olduğu gibi, başlangıç seviyesinde öğrenmeye çalışanlar da var. Kursiyerlerimiz arasında Rusya, Ukrayna, İran, Kazakistan, Özbekistan gibi farklı milletlerden insanlar bulunuyor” dedi.

Dersimiz Türkçe

 

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#Antalya#Türkçe#Ders

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