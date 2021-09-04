Dera'da 3 gün önce varılan ateşkes bozuldu!

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Beşşar Esed rejimiyle müzakereler yürüten Dera Merkezi Komitesi Sözcüsü Adnan Masalme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin yeni taleplerde bulunarak 3 gün önce varılan ateşkes anlaşmasını bozduğunu söyledi.



Anlaşma gereği Dera el-Beled'de 3 askeri nokta kurulması konusunda mutabakat sağlandığını belirten Masalme, ancak rejimin buna uymayarak mahallede kurulacak askeri noktaların sayısı 3'ten 9'a çıkardığını söyledi.

Masalme, Esed rejimi saflarındaki İran destekli 4. Tümen'in Dera el-Beled'deki bütün evlerin aranması ve tüm hafif silahların teslim edilmesi taleplerinde ısrar etmesinin Dera halkı tarafından kabul edilmez bir durum olduğunu dile getirdi.

Rejim güçleriyle müzakerelerin kapalı bir yola girdiğini belirten Masalme, "Dera'daki ateşkes anlaşması çıkmaza girdi. Rejim ve İran anlaşmayı bozdu. Esed rejiminin güvenlik güçleri ve Rusya'ya, Ürdün'e veya Türkiye'ye çıkmak için güvenli yol temin etmeleri konusunda talebimizi ilettik." diye konuştu.

Güvenlik endişeleri nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen Dera'nın ileri gelenlerinden bir sivil, Esed rejiminin sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerini reddeden Dera halkından intikam almak istediğini, halkı bu intikamdan kurtarmak için ise toplu göçün tek seçenekleri olduğunu kaydetti.

Esed rejimi ve destekçileri Dera el-Beled Mahallesi'ne 2,5 aydır abluka uygulamaya devam ediyor.

DERA'DAKİ SON ATEŞKES ANLAŞMASI



Esed rejiminin güvenlik güçleri ile müzakereleri yürüten Dera Merkezi Komitesi (Dera Uzlaşı Merkezi) arasında, Rusya'nın ara buluculuğuyla, 1 Eylül'de ateşkes anlaşmasına varılmıştı.

Anlaşma gereği, Rusya destekli 8. Alay 3 askeri nokta kurmak için Dera el-Beled'e giriş yapacaktı. Söz konusu noktalarda sadece 8. Alay ve Deralı askeri güvenlik mensupları bulunması ve mahalledeki 34 kişinin ellerindeki hafif silahlarını rejim güçlerine teslim etmeleri konularında mutabakat sağlanmıştı.

Yine anlaşmanın kapsamındaki son maddesini kabul etmeyen kişilerin mahalleden çıkarılarak ülkenin kuzeyine göç etmeleri konusunda mutabık kalınmıştı.

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