Delta etkisi: Los Angeles'ta maske yasağı geri döndü!

Koronavirüsün Hindistan'da ortaya çıkan mutasyonu Delta dünyanın dört bir yanında yayılmaya devam ediyor.

DSÖ'nin 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı ve daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Delta nedeniyle ABD'den flaş bir karar geldi.

ABD'nin Los Angeles eyaletinde Delta'ya bağlı olarak vakaların yeniden tırmanışa geçmesi üzerine maske zorunluluğu geri geldi.

Çift doz aşı şartıyla serbest bırakılan maske kullanımının kapalı alanda yeniden zorunlu hale getirileceği açıklandı.

Los Angeles Bölgesi Halk Sağlığı Yöneticisi Dr. Muntu Davis maske zorunluluğunun pazar gününden itibaren uygulanacağını söyledi.

Karar son bir haftada günlük vaka sayısının 1000'in üzerinde seyretmesi sonrası alındı. Los Angeles pandeminin başından beri 25 bin ölüm ve 1.262.578 vaka açıkladı.

10 milyon kişinin yaşadığı eyalette yaklaşık 4 milyon ilçe sakininin aşılanmadığı belirtiliyor.

Pandemiden en çok etkilenen ülke konumunda olan ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), geçen ay 'çift aşı' koşuluyla tedbirlerde gevşemeye gidildiğini bildirmişti.

CDC söz konusu açıklamasında her iki doz aşıyı da olanların kapalı alanlarda maske takmak zorunda olmadığı bilgisine yer vermişti.

Öte yandan ABD en çok vaka ve ölümün yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Yaklaşık 35 milyon kişiye virüsün bulaştığı ülkede toplam ölü sayısı 624 bini geçti.

ABD'de 29.3 milyon kişi virüsü yenerken yaklaşık 5 milyon kişinin tedavisi ise sürüyor.

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