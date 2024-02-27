Defalarca sordu, garsonun ısrarı felaket getirdi! Akşam yemeğini yedikten 45 dakika sonra hayatını kaybetti

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Manhattan'daki NYU Langone hastanesinde çalışan doktor Kanokporn Tangsuan, 5 Ekim'de Disney Springs'teki 'Raglan Road Irish Restaurant'ta akşam yemeği yedikten sonra aniden öldü.

Kocası Jeffrey Piccolo, Florida'da bölge mahkemesine başvurarak karısının restoran çalışanlarının ihmalkârlığı nedeni ile hayatını kaybettiğini öne sürdü.



Kanokporn Tangsuan ve kocası Jeffrey Piccolo/ Facebook

ALERJİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ AMA ÇALIŞANLAR ISRAR ETTİ

Dava dosyasına göre, Tangsuan'ın fındık ve süt ürünlerine alerjisi vardı. Yemek yediği restorandaki çalışanlara bunu ısrarla söyledi ancak çalışanlar alerjen içermeyen yiyecekler yapabildikleri konusunda ısrar ettiler.

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Genç kadın bunun üzerine brokoli ve mısır kızartması, deniz tarağı ve soğan halkası sipariş etti.

Dava dosyasında Tangsuan'ın çalışanlardan defalarca kez doğrulama istediği, garsonların ise kadına yemeğinin alerjen herhangi bir şey içermeyeceği konusunda garanti verdiği belirtiliyor.



Raglan Road Irish Restaurant/ Google Maps

AKŞAM YEMEĞİNDEN SONRA FENALAŞTI, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Akşam yemeğinden sonra alışveriş merkezine giden kadın kendini kötü hissetmeye başladı. 45 dakika sonra nefes almakta zorlanan ve yere yığılan doktor acilen hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, alerjik reaksiyon gösteren kadına hemen epi-pen (alerjik acil durumlarda kullanılan bir ilaç) verildiği ancak kurtarılamadığı belirtildi.

Adli tıp doktorunun yaptığı incelemelere göre kadın, süt ürünleri ve sert kabuklu yemişlerin neden olduğu anafilaksi nedeni ile hayatını kaybetti.

Anafilaksi, hemen tedavi edilmesi gereken ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit eden alerjik bir reaksiyondur. Bu reaksiyon alerjik bir bireyin yer fıstığı veya arı sokması gibi alerjisi olan bir nesneye maruz kalmasından birkaç saniye, birkaç dakika sonra ortaya çıkabilir

Doktor Kanokporn Tangsuan/ Facebook

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Karısını kaybeden acılı eş, Florida'nın hatalı ölüm yasası uyarınca açtığı davada 50.000 doları aşan bir tazminat talebinde bulundu.

Restoran sundukları gıdaların alerjen olup olmadığını açıkça belirtmemek ve çalışanlarını bu konuda eğitmemekle suçlanıyor.

Bugün ABD basınında yer alan haberlerde söz konusu restoranın gıda alerjisi olan kişilere özel yemekleri ile reklam kampanyaları yürüttüğü öne sürüldü.