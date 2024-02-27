×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Almanya'nın konuştuğu cinayet: ‘Döner Kraliçesi’ Yüksel Yağan'ın kocası gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Yüksel Yağan#Döner Kraliçesi#Almanya
Almanyanın konuştuğu cinayet: ‘Döner Kraliçesi’ Yüksel Yağanın kocası gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 09:58

Almanya’nın Wesel kentine bağlı Hünxe-Dverenack beldesinde ‘Döner Kraliçesi’ olarak tanınan Yüksel Yağan’ın vahşi bir şekilde öldürülmesinin ardından kocasının gözaltına alındığı iddia edildi.

Haberin Devamı

Almanya’nın Kollanda sınırına yakın Wesel kentine bağlı Hünxe-Dverenack beldesinde döner büfesi işleten Türkiye kökenli iş kadını Yüksel Yağan cumartesi günü bıçaklanarak öldürüldü.

Polisten elde edilen bilgilere göre cinayet saat 10.30 sularında işlendi. 50 yaşındaki iki çocuk annesi kadın döner büfesinin içinde can verdi, saldırganın kimliği şimdiye kadar belirlenemedi.

Almanyanın konuştuğu cinayet: ‘Döner Kraliçesi’ Yüksel Yağanın kocası gözaltına alındı

GÜVENLİK KAMERALARI DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞ

Yapılan otopsi raporuna göre kadının ölüm nedeni bıçak yaralarıydı. Duisburg Polisi, özel bir cinayet ekibi kurarak olayı araştırmaya başladı.

Ancak büfenin güvenlik kameralarının devre dışı kalmadı süreci zora soktu. Polis güvenlik kameralarının kablolarının kesildiğini açıkladı ve zanlılarının yakalanabilmesi için halktan yardım istedi.

Almanyanın konuştuğu cinayet: ‘Döner Kraliçesi’ Yüksel Yağanın kocası gözaltına alındı

ALMAN BASINI: KOCASI GÖZALTINDA

Haberin Devamı

Duisburg Savcılığı’nın da cinayetle ilgili soruşturma başlattığı belirtilirken, Alman basınında yer alan haberlerde Yüksel Yağan’ın eşi Nihat Yağan’ın cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Zeit Online'a göre Yağan’ın kocasının polis merkezine giderek kendisi teslim oldu. NRZ gazetesi ise polisin katilin Yağan'ın kocası olduğundan emin olduğunu yazdı.

Polis konu hakkında daha fazla açıklama yapmadı.

Almanyanın konuştuğu cinayet: ‘Döner Kraliçesi’ Yüksel Yağanın kocası gözaltına alındı


DÖNER KRALİÇESİ OLARAK TANINIYORDU

3 bin nüfuslu kasabadaki cinayet, vatandaşları da tedirgin etti. Çevresinde ‘Döner Kraliçesi’ olarak tanınan Yüksel Yağan’ın işlettiği ve bıçaklanarak öldürüldüğü büfenin önüne güller bırakıldı, mumlar yakıldı.

Döner büfesinin kapısına da “Ailevi nedenlerden dolayı büfemiz kapalıdır. Anlayışınızı rica ediyoruz” notu yazıldı.

Almanyanın konuştuğu cinayet: ‘Döner Kraliçesi’ Yüksel Yağanın kocası gözaltına alındı


Gözden KaçmasınBidendan ateşkes açıklaması Kızıldenizde Aspides Operasyonu: Komuta YunanistandaBiden'dan 'ateşkes' açıklaması! Kızıldeniz'de Aspides Operasyonu: Komuta Yunanistan'daHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yüksel Yağan#Döner Kraliçesi#Almanya

BAKMADAN GEÇME!