Almanya'nın konuştuğu cinayet: ‘Döner Kraliçesi’ Yüksel Yağan'ın kocası gözaltına alındı

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Almanya’nın Kollanda sınırına yakın Wesel kentine bağlı Hünxe-Dverenack beldesinde döner büfesi işleten Türkiye kökenli iş kadını Yüksel Yağan cumartesi günü bıçaklanarak öldürüldü.

Polisten elde edilen bilgilere göre cinayet saat 10.30 sularında işlendi. 50 yaşındaki iki çocuk annesi kadın döner büfesinin içinde can verdi, saldırganın kimliği şimdiye kadar belirlenemedi.



Yapılan otopsi raporuna göre kadının ölüm nedeni bıçak yaralarıydı. Duisburg Polisi, özel bir cinayet ekibi kurarak olayı araştırmaya başladı.

Ancak büfenin güvenlik kameralarının devre dışı kalmadı süreci zora soktu. Polis güvenlik kameralarının kablolarının kesildiğini açıkladı ve zanlılarının yakalanabilmesi için halktan yardım istedi.



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Duisburg Savcılığı’nın da cinayetle ilgili soruşturma başlattığı belirtilirken, Alman basınında yer alan haberlerde Yüksel Yağan’ın eşi Nihat Yağan’ın cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Zeit Online'a göre Yağan’ın kocasının polis merkezine giderek kendisi teslim oldu. NRZ gazetesi ise polisin katilin Yağan'ın kocası olduğundan emin olduğunu yazdı.

Polis konu hakkında daha fazla açıklama yapmadı.



DÖNER KRALİÇESİ OLARAK TANINIYORDU

3 bin nüfuslu kasabadaki cinayet, vatandaşları da tedirgin etti. Çevresinde ‘Döner Kraliçesi’ olarak tanınan Yüksel Yağan’ın işlettiği ve bıçaklanarak öldürüldüğü büfenin önüne güller bırakıldı, mumlar yakıldı.

Döner büfesinin kapısına da “Ailevi nedenlerden dolayı büfemiz kapalıdır. Anlayışınızı rica ediyoruz” notu yazıldı.

