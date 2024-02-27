Biden: İsrail rehine anlaşmasına varılması halinde Ramazan ayında Gazze'deki saldırılarını durdurmaya hazır

ABD Başkanı Joe Biden'dan ateşkes anlaşmasına dair flaş bir açıklama geldi. Biden 'İsrail rehine anlaşmasına varılması halinde Ramazan ayında Gazze'deki saldırılarını durdurmaya hazır' dedi. Biden geçtiğimiz saatlerde Gazze’de geçici bir ateşkes anlaşmasına Pazartesi'ye kadar varılmasını umduğunu söylemişti.





Katar’daki ateşkes görüşmelerinde İsrail ve Hamas yetkililerinin anlaşmaya yaklaştığı haberleri gelirken, New York'ta gazetecilere konuşan ABD Başkanı Joe Biden’dan ateşkes anlaşmasının en geç Pazartesi günü başlayabileceğine dair bir açıklama geldi.





Biden, ulusal güvenlik danışmanının kendisine, İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren ateşkes anlaşmasının yakın olduğunu söylediğini kaydetti.





İsrail ve Hamas yetkilileri Katar’da arabulucularla ayrı ayrı görüşerek müzakereler yürütüyor.

Biden, gazetecilerin sorusu üzerine, "Ulusal güvenlik danışmanım bana yaklaştığımızı söyledi. Yakınız. Henüz işimiz bitmedi. Umudum önümüzdeki Pazartesiye kadar anlaşmaya varılması” dedi.