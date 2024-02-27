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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Biden'dan 'ateşkes' açıklaması! Kızıldeniz'de Aspides Operasyonu: Komuta Yunanistan'da

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#Gazze#İsrail#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Bidendan ateşkes açıklaması Kızıldenizde Aspides Operasyonu: Komuta Yunanistanda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 08:50

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail, Paris'teki rehine görüşmelerinde 400 Filistinli mahkumun serbest bırakılması konusunda anlaştığı haberi ile ateşkes için umutlar yeniden yeşerdi. Bu haberden kısa süre sonra ABD Başkanı Biden'dan ateşkes anlaşmasına dair dikkat çeken bir açıklama geldi. AB ise Aspides Operasyonu'na resmen başladı. Kızıldeniz'deki misyonun liderliğini ise Yunanistan üstlendi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Biden: İsrail rehine anlaşmasına varılması halinde Ramazan ayında Gazze'deki saldırılarını durdurmaya hazır
Biden: İsrail rehine anlaşmasına varılması halinde Ramazan ayında Gazzedeki saldırılarını durdurmaya hazır

ABD Başkanı Joe Biden'dan ateşkes anlaşmasına dair flaş bir açıklama geldi. Biden 'İsrail rehine anlaşmasına varılması halinde Ramazan ayında Gazze'deki saldırılarını durdurmaya hazır' dedi. Biden geçtiğimiz saatlerde Gazze’de geçici bir ateşkes anlaşmasına Pazartesi'ye kadar varılmasını umduğunu söylemişti.


Katar’daki ateşkes görüşmelerinde İsrail ve Hamas yetkililerinin anlaşmaya yaklaştığı haberleri gelirken, New York'ta gazetecilere konuşan ABD Başkanı Joe Biden’dan ateşkes anlaşmasının en geç Pazartesi günü başlayabileceğine dair bir açıklama geldi.


Biden, ulusal güvenlik danışmanının kendisine, İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren ateşkes anlaşmasının yakın olduğunu söylediğini kaydetti.


İsrail ve Hamas yetkilileri Katar’da arabulucularla ayrı ayrı görüşerek müzakereler yürütüyor.

 

Biden, gazetecilerin sorusu üzerine, "Ulusal güvenlik danışmanım bana yaklaştığımızı söyledi. Yakınız. Henüz işimiz bitmedi. Umudum önümüzdeki Pazartesiye kadar anlaşmaya varılması” dedi.

Yunanistan, Kızıldeniz'deki AB deniz güvenliği operasyonuna liderlik etmeyi kabul etti

Yunanistan, ticari gemiciliği Yemen'deki Husi militanlarının saldırılarından korumak amacıyla Kızıldeniz'de Avrupa Birliği'nin yürüttüğü deniz güvenliği operasyonuna katılmayı ve bu operasyona liderlik etmeyi resmen kabul etti.


Misyon, Yunan donanması Cdre'nin komutası altında, Yunanistan'ın orta kesimindeki Larissa'daki bir askeri üsten yürütülecek. Savunma Bakanı Nikos Dendias, Atina yakınlarındaki bir deniz üssünde bulunan donanma firkateyni Hydra'yı ziyaret ederken, "Hepimiz bu operasyona katılımın riskler, önemli riskler içerdiğini anlıyoruz" dedi.


Fırkateyn görev için Pazartesi günü geç saatlerde yola çıktı. Yunan yetkililere göre Almanya, İtalya ve Fransa da Hydra'ya katılarak görev için savaş gemileri sağlayacak, İtalya ise taktik komutayı üstlenecek.


AB, geçtiğimiz günlerde Husilere karşı 'Aspides' operasyonunu onaylamıştı

Ürdün Hava Kuvvetleri Gazze kıyısı açıklarına insani yardım ulaştırdı
Ürdün Hava Kuvvetleri Gazze kıyısı açıklarına insani yardım ulaştırdı

Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi kıyısı açıklarına havadan yardım atışı gerçekleştirdi; bu, İsrail yetkililerinin yardımların bölgeye karayoluyla girmesine kısıtlama getirdiği bir dönemde milyonlarca Filistinliye çok ihtiyaç duyulan yardımı ulaştırmak için şimdiye kadarki en büyük havadan yardım operasyonu olarak kayıtlara geçti.

İsrail, Paris'teki rehine görüşmelerinde 400 Filistinli mahkumun serbest bırakılması konusunda anlaştı

Al Jazeera'ye göre, Paris'teki son görüşmelerde ortaya çıkan rehine anlaşması çerçevesinin bir parçası olarak İsrail, aralarında 'ağır suçlardan' mahkum olanlar da dahil yaklaşık 400 Filistinli mahkumu serbest bırakmayı kabul etti.


Haberde, İsrail'in, İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasıyla birlikte altı haftalık ateşkes kapsamında güçlerini Gazze'nin kalabalık bölgelerinden çekmeyi ve keşif uçuşlarını günde 8 saat durdurmayı önerdiği belirtiliyor.

İsrail ordusu Tubas ve Far'a kampına düzenlediği baskınlarda 3 Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusu Tubas ve Fara kampına düzenlediği baskınlarda 3 Filistinliyi öldürdü

Wafa haber ajansının haberine göre, İsrail ordusu Tubas şehrine ve işgal altındaki Batı Şeria'nın yakınındaki El Fara kampına düzenlediği baskınlarda üç Filistinli erkeği vurarak öldürdü.

ABD ordusu, Husilerin drone botlarını ve gemisavar seyir füzelerini imha ettiğini açıkladı

ABD ordusu, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Kızıldeniz'e doğru fırlatılmaya hazırlanan üç insansız su üstü gemisini ve iki gemisavar seyir füzesini imha ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, ticaret bakanının İsrailli mevkidaşı Barkat ile resmi görüşme yaptığını yalanladı

Suudi Arabistan, Abu Dabi'deki Dünya Ticaret Örgütü konferansının oturum aralarında etkileşimlerini gösteren viral bir videonun ardından ticaret bakanı ile İsrailli mevkidaşı arasında bir toplantı gerçekleştiğini yalanladı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBiden: İsrail rehine anlaşmasına varılması halinde Ramazan ayında Gazze'deki saldırılarını durdurmaya hazır
timelineYunanistan, Kızıldeniz'deki AB deniz güvenliği operasyonuna liderlik etmeyi kabul etti
timelineÜrdün Hava Kuvvetleri Gazze kıyısı açıklarına insani yardım ulaştırdı
timelineİsrail, Paris'teki rehine görüşmelerinde 400 Filistinli mahkumun serbest bırakılması konusunda anlaştı
timelineİsrail ordusu Tubas ve Far'a kampına düzenlediği baskınlarda 3 Filistinliyi öldürdü
timelineABD ordusu, Husilerin drone botlarını ve gemisavar seyir füzelerini imha ettiğini açıkladı
timelineSuudi Arabistan, ticaret bakanının İsrailli mevkidaşı Barkat ile resmi görüşme yaptığını yalanladı

 

 

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#Gazze#İsrail#Dünya

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