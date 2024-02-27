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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
ABD Başkanı Joe Biden'dan ateşkes anlaşmasına dair flaş bir açıklama geldi. Biden 'İsrail rehine anlaşmasına varılması halinde Ramazan ayında Gazze'deki saldırılarını durdurmaya hazır' dedi. Biden geçtiğimiz saatlerde Gazze’de geçici bir ateşkes anlaşmasına Pazartesi'ye kadar varılmasını umduğunu söylemişti.
Katar’daki ateşkes görüşmelerinde İsrail ve Hamas yetkililerinin anlaşmaya yaklaştığı haberleri gelirken, New York'ta gazetecilere konuşan ABD Başkanı Joe Biden’dan ateşkes anlaşmasının en geç Pazartesi günü başlayabileceğine dair bir açıklama geldi.
Biden, ulusal güvenlik danışmanının kendisine, İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren ateşkes anlaşmasının yakın olduğunu söylediğini kaydetti.
İsrail ve Hamas yetkilileri Katar’da arabulucularla ayrı ayrı görüşerek müzakereler yürütüyor.
Biden, gazetecilerin sorusu üzerine, "Ulusal güvenlik danışmanım bana yaklaştığımızı söyledi. Yakınız. Henüz işimiz bitmedi. Umudum önümüzdeki Pazartesiye kadar anlaşmaya varılması” dedi.
Yunanistan, ticari gemiciliği Yemen'deki Husi militanlarının saldırılarından korumak amacıyla Kızıldeniz'de Avrupa Birliği'nin yürüttüğü deniz güvenliği operasyonuna katılmayı ve bu operasyona liderlik etmeyi resmen kabul etti.
Misyon, Yunan donanması Cdre'nin komutası altında, Yunanistan'ın orta kesimindeki Larissa'daki bir askeri üsten yürütülecek. Savunma Bakanı Nikos Dendias, Atina yakınlarındaki bir deniz üssünde bulunan donanma firkateyni Hydra'yı ziyaret ederken, "Hepimiz bu operasyona katılımın riskler, önemli riskler içerdiğini anlıyoruz" dedi.
Fırkateyn görev için Pazartesi günü geç saatlerde yola çıktı. Yunan yetkililere göre Almanya, İtalya ve Fransa da Hydra'ya katılarak görev için savaş gemileri sağlayacak, İtalya ise taktik komutayı üstlenecek.
AB, geçtiğimiz günlerde Husilere karşı 'Aspides' operasyonunu onaylamıştı
Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi kıyısı açıklarına havadan yardım atışı gerçekleştirdi; bu, İsrail yetkililerinin yardımların bölgeye karayoluyla girmesine kısıtlama getirdiği bir dönemde milyonlarca Filistinliye çok ihtiyaç duyulan yardımı ulaştırmak için şimdiye kadarki en büyük havadan yardım operasyonu olarak kayıtlara geçti.
Al Jazeera'ye göre, Paris'teki son görüşmelerde ortaya çıkan rehine anlaşması çerçevesinin bir parçası olarak İsrail, aralarında 'ağır suçlardan' mahkum olanlar da dahil yaklaşık 400 Filistinli mahkumu serbest bırakmayı kabul etti.
Haberde, İsrail'in, İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasıyla birlikte altı haftalık ateşkes kapsamında güçlerini Gazze'nin kalabalık bölgelerinden çekmeyi ve keşif uçuşlarını günde 8 saat durdurmayı önerdiği belirtiliyor.
Wafa haber ajansının haberine göre, İsrail ordusu Tubas şehrine ve işgal altındaki Batı Şeria'nın yakınındaki El Fara kampına düzenlediği baskınlarda üç Filistinli erkeği vurarak öldürdü.
ABD ordusu, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Kızıldeniz'e doğru fırlatılmaya hazırlanan üç insansız su üstü gemisini ve iki gemisavar seyir füzesini imha ettiğini açıkladı.
Suudi Arabistan, Abu Dabi'deki Dünya Ticaret Örgütü konferansının oturum aralarında etkileşimlerini gösteren viral bir videonun ardından ticaret bakanı ile İsrailli mevkidaşı arasında bir toplantı gerçekleştiğini yalanladı.