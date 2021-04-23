Danimarka'da kuş gribi alarmı! Hayvanlar itlaf ediliyor

Danimarka'da bir çiftlikteki hayvanlarda kuş gribi virüsü (H5N8) tespit edilmesinin ardından 19 bin kaz ve ördeğin itlaf edilmeye başlandığı bildirildi.

Gıda ve Kontrol İdaresinden yapılan açıklamada, Holstebro Belediye sınırlarındaki Vinderup köyünde bulunan bir çiftlikteki kaz ve ördeklerde H5N8 virüsüne rastlandığı belirtildi.

Çiftlikteki 10 bin ördek ve 9 bin kazın itlafına başlandığı ifade edildi. Danimarka'da Kasım 2020'den bu yana 15'inci kez kuş gribine rastlandı.

Geçen yıl mart ayında yaklaşık 65 bin hindi, son 5 ayda ise 100 binden fazla kümes hayvanı H5N8 virüsü nedeniyle itlaf edildi.

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