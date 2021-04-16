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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.04.2021 - 17:23 | Son Güncelleme:

Güney Afrika'daki kuş gribi salgını sonrası 3 ülke alarma geçti

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Güney Afrika'daki kuş gribi salgını sonrası 3 ülke alarma geçti

Botsvana, Namibya ve Mozambik, Güney Afrika'dan kümes hayvanları ürünlerinin ithalatına yasak getirdi.

Güney Afrika'da kuş gribi salgınının ortaya çıkması sonrası 3 ülke, Güney Afrika'dan kümes hayvanları ürünlerinin ithalatını yasakladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Güney Afrika Kümes Hayvancılığı Derneğinin bir tavuk çiftliğindeki 300 canlının kuş gribinden öldüğünü açıklaması sonrası komşu ülkeler alarma geçti.

Botsvana, Namibya ve Mozambik, Güney Afrika'dan tavuk, yumurta ve kuş tüyü gibi tüm kümes hayvancılığı ürünlerinin ithalatına yasak getirdi.

Salgının ortaya çıktığı Ekurhuleni şehrindeki çiftliğin karantinaya alındığı belirtildi.

Ülkede 2017'de de benzer bir salgın ortaya çıkmış, milyonlarca kuş itlaf edilmişti.

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