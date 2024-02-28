Danimarka Başbakanı feci yakalandı... Tavukla soğanı aynı tahtada kesmeyecektin

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Frederiksen’in paylaşımına kullanıcılar, “Tavuk ve sebzeler için aynı kesme tahtasını kullanamazsınız” diyerek tepki gösterdi. Instagram’da yaptığı paylaşım üzerine bir kullanıcı “Hayır! Tavuk ve sebzeler için aynı kesme tahtasını kullanmayın” diye yazdı. Başka biri ise “Salmonellayı sevmiyorsanız çiğ tavuk ve çiğ sebzeler için aynı kesme tahtasını kullanmayın” dedi.

TEPKİLERE YANIT VERDİ

Fotoğrafın altına gelen yorumları yanıtlayan Frederiksen ise “Elbette tencerede soğan ve tavuk yeterince ısıtılmalıdır. Bu arada, hem kesme tahtası hem de bıçak işlemlerden sonra sıcak suyla yıkandı” dedi. 2019 yılından bu yana başbakanlık görevini yürüten ve daha önce de çeşitli bakanlıkların başında bulunan 46 yaşındaki Frederiksen, bıçak tercihine yönelik eleştirilere de yine yanıt vererek doğrama işi için bir mutfak bıçağı kullandığını belirtmek zorunda kaldı. Frederiksen’in bir Danimarka markasına ait et bıçağı kullandığı belirtildi.

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KESME TAHTALARI TUVALETLERDEN 200 KAT DAHA KİRLİ

Danimarka Başbakanı Frederiksen’in tavuk ve soğanı aynı tahtada doğraması tepkiye neden olurken biz de bunun tehlikesini uzmanlara sorduk.

* Prof. Dr. Esra Ergün Alış (Enfeksiyon hastalıkları uzmanı): Aslında çiğ yenecek sebzeler ile ekmek ve et tahtalarını ayırmak gerekiyor. Salmonella, kampilobakter, e.coli gibi bakteriler bu tahtalardan bulaşabiliyor. Arizona Üniversitesi’nde bir araştırma yapılmış. Buna göre kesme tahtalarının, tuvaletlerden 200 kat daha kirli olduğunu ortaya koymuş. Ben mesela kanserli çocukların beslenmesi ile ilgili de bunu öneriyorum ilk olarak. Ayrıca hiçbir şey olmasa bile bu kesme tahtalarını 5 senede bir değiştirmek gerekiyor. Ahşap kesme tahtalarını bulaşık makinesinde değil, elde sıcak suyla yıkayıp normal kurulama bezi değil kağıt havlu ya da bu iş için özel bir bez ile kurulamak gerekiyor. Bu arada Danimarka Başbakanı’nın yaptığı doğru. Yani arada yıkadıysa ve o şekilde kullandıysa sorun yok.

* Ebru Erke (Hürriyet Yemek Yazarı): Normalde profesyonel mutfaklarda balığın, kırmızı etin, tavuğun ve sebzelerin kesme tahtaları ayrıdır. Ev ortamında ise her şey daha hızlı, temiz ve kontrolümüz altında olduğu için daha az sorun olabilir. Tavuğu kesip bekletmediyse bakteri üreme ihtimali daha az olduğu için bunda bir mahsur yok. Ev ile profesyonel mutfağın ayrıldığı noktalar vardır. Bunu tüm ev kadınları ve profesyonel şefler bilir.