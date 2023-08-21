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Danimarka Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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#Danimarka#Hollanda#Büyükelçilik
Danimarka Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 17:02

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği ve Lahey Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Çağırılan temsilcilere, Kur'an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen saldırılardan rahatsız duyulduğu bildirilerek, bu eylemlerin en güçlü şekilde kınandığı ve protesto edildiği belirtildi.

Öte yandan Danimarka Maslahatgüzarı 18 Ağustos Cuma günü aynı konuda Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.

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#Danimarka#Hollanda#Büyükelçilik

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