Danimarka Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği ve Lahey Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.



Çağırılan temsilcilere, Kur'an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen saldırılardan rahatsız duyulduğu bildirilerek, bu eylemlerin en güçlü şekilde kınandığı ve protesto edildiği belirtildi.



Öte yandan Danimarka Maslahatgüzarı 18 Ağustos Cuma günü aynı konuda Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.