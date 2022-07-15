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Dakikalar içinde gelen kabus! Birlikte son fotoğrafları oldu

#RUSYA#Ukrayna#Vinnytsia
Dakikalar içinde gelen kabus Birlikte son fotoğrafları oldu

Ukrayna'nın Vinnytsia kentinde yürüyüşe çıkan down sendromlu dört yaşındaki Liza Dmitrieva ve annesi Irına Rus füzelerinin hedefi oldu. Ajanslara yansıyan görüntülerde, saldırıdan dakikalar önce gülümseyerek fotoğraf paylaştıkları yerde Liza'nın kanlar içindeki bebek arabası görüntülendi.

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Rus ordusu dün Vinnytsia kentindeki bir iş merkezini vurdu. Karadeniz'den ateşlenen 7 seyir füzesi ile hedef alınan kent tanınmaz hale gelirken saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiği 90 kişininse yaralandığı açıklandı. Yaralılardan 50'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

RUSYA: NAZİ'LERİ VURDUK

Ukrayna lideri Zelenski saldırıyı 'İnsanlık dışı bir olay' ve 'açık bir terör eylemi' diyerek kınadı. Zelenski kentte hiçbir askeri hedef olmadığına dikkat çekerken Rusya saldırının 'Nazi'lere yönelik olduğunu iddia etti.

ANNE KIZIN SON FOTOĞRAFI OLDU

En yakın cephe hattından yüzlerce kilometre uzakta annesi Irina ile yürüyüşe çıkan down sendromlu dört yaşındaki Liza Dmitrieva Ukrayna'da devam eden kanlı savaşın son masum kurbanı oldu.

Dakikalar içinde gelen kabus Birlikte son fotoğrafları oldu

Anne kız kanlı saldırıdan dakikalar önce sosyal medyada gülümseyerek fotoğraflarını paylaştılar. Fotoğraflarda 4 yaşındaki Liza'nın ittiği pembe bebek arabası saatler sonra kanlar içerisinde devrilmiş olarak görüntülendi.
Dakikalar içinde gelen kabus Birlikte son fotoğrafları oldu

ANNE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR, LİZA HAYATINI KAYBETTİ

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Rusya'nın fırlattığı seyir füzesi anne kızın yanından geçerek bir bloğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile dağılan şarapnel parçaları anne kıza isabet etti. 4 yaşındaki Liza olay yerinde hayatını kaybetti, anne Irina ise şu an hastanede yaşam savaşı veriyor.

Dakikalar içinde gelen kabus Birlikte son fotoğrafları oldu

KORKULARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞTI

Anne Irina savaş nedeni ile yaşadıkları korkuları daha önce sosyal medya hesabından paylaşarak kızına doğum günü partisi düzenlemek istediğini belirtmişti:

"Önce koronavirüs, daha sonra savaş. İki yıldır Liza için düzgün bir doğum günü partisi ayarlayamadım. Beşinci yaş günü için bir şansımız olacağını umuyorum! Dilek tutmaya korkuyorum. Sadece barışı ve her şeyin istediğimiz gibi gittiğini hayal ediyorum."

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#RUSYA#Ukrayna#Vinnytsia

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