Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duydukları endişeyi muhataplarıyla paylaşmışlardır. İki lider, denizden komşumuz olan Libya'nın barış ve istikrara kavuşturulması noktasında yakın işbirliklerini sürdürmeyi kararlaştırmışlardır." denildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, telefonda Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz dahil olmak üzere önemli ikili ve bölgesel konuları görüştüğünü duyurdu.



Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Görüşmede iki liderin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yenilmesi ile ABD ve Türkiye'nin ekonomilerinin tekrar faaliyete geçmesi için son çabaları ele aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Erdoğan ve Trump, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz dahil olmak üzere kritik ikili ve bölgesel konuları görüştü." ifadesine yer verildi.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladığı TRT ortak yayınında Trump ile telefon görüşmesine değindi. Erdoğan, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu sayın Trump'la akşamki görüşmemiz bölgedeki gelişmelere bağlı olarak bir görüntü arz ediyor. Birinci olarak Libya konusu önem arzediyordu. Onlar da Libya'daki gelişmeleri merak ediyorlar. Aramızda latifeler oluyor. Bize 'son durum nedir' dedi. Biz de gelişmeleri anlattık. Türkiye BM'nin tanımış olduğu Sarrac'ın testekçisi, karşıda bir Hafter var. Biz bu desteğimizi sürdürüyoruz. Darbeci Hafter'in yanında kim yer alıyorsa alsın, onların karşısında duruyoruz. Şu an itibarıyle de bir çok yer geri alındı. En hayati olan yerler. Şimdi Sirte'yi alma çalışmaları var.

Deniz tarafında doğalgaz kuyuları sözkonusu. Bu da çok büyük önem arzediyor. Aşağıda petrol kuyuların olduğu bölgeler. Bu Rusya'yı rahatsız ediyor. Tabii Hafter'in böyle bir derdi yok. Hafter sadece darbeci. Onun bütün gücü Rusya'dan geliyor."