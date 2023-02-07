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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a peş peşe taziye telefonları

Güncelleme Tarihi:

#Mohammad Bin Salman#Erdoğan#Taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğana peş peşe taziye telefonları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 16:14

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Mohammad bin Salman, Ukrayna lideri Zelenski, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak deprem felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından dünyadan taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Mohammad bin Salman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak deprem felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini ve yaralılar için acil şifa dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğana peş peşe taziye telefonları

ZELENSKİ'DEN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa diledi.

BİR TAZİYE TELEFONU DA İRAN'DAN

Deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi, yaralılara şifa temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğana peş peşe taziye telefonları

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Tshisekedi, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

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EL SALVADOR VE UMMAN'DAN DA TAZİYE TELEFONU

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

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#Mohammad Bin Salman#Erdoğan#Taziye

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