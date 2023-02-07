Cumhurbaşkanı Erdoğan'a peş peşe taziye telefonları

Haberin Devamı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından dünyadan taziye mesajları gelmeye devam ediyor.



Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Mohammad bin Salman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak deprem felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini ve yaralılar için acil şifa dileklerini iletti.



Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa diledi.Deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi, yaralılara şifa temennisinde bulundu.Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Tshisekedi, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

EL SALVADOR VE UMMAN'DAN DA TAZİYE TELEFONU

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.