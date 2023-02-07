Cumhurbaşkanı Erdoğan'a peş peşe taziye telefonları

hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 16:14
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Mohammad bin Salman, Ukrayna lideri Zelenski, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak deprem felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından dünyadan taziye mesajları gelmeye devam ediyor.ZELENSKİ'DEN TAZİYE TELEFONU
Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Mohammad bin Salman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak deprem felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini ve yaralılar için acil şifa dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa diledi.BİR TAZİYE TELEFONU DA İRAN'DAN
Deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi, yaralılara şifa temennisinde bulundu.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Tshisekedi, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
EL SALVADOR VE UMMAN'DAN DA TAZİYE TELEFONU
El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.