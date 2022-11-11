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Covid-19 vakalarında yeni gelişme

Güncelleme Tarihi:

#COVID-19#Grip #Aşı
Covid-19 vakalarında yeni gelişme
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 11:52

Son günlerde dünya genelinde artan Kovid-19 vakaları endişe verici sayılara ulaştı. Sağlık otoriteleri pandeminin henüz bitmediği konusunda uyarılarda bulunurken merak edilen soru tekrar gündeme geldi: Bu kış ölümcül vakalar geri mi dönüyor?

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Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte artan soğuk algınlığı vakalarında Kovid-19 belirtileri görülmeye devam ediyor. Uzmanlar virüslerin çoklu enfekte yaratan vakaları ortaya çıkarabildiğine dair uyarılarda bulundu.

“RİSK ORANI DAHA YÜKSEK”

Öte yandan uzmanlar tekrarlayan Kovid-19 enfeksiyonlarının, organ yetmezliği ve ölümlere yol açabileceğini söylüyor. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, virüse birçok kez yakalanmış kişilerin akciğere bağlı gelişen hastalıklara yakalanma oranının üç buçuk kat, kalp hastalıklarına bağlı sorunlar için iki kat ve beyin hasarı alma oranının 1,6 kat daha fazla olduğu söylendi. Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19’a bağlı ölümlerin artabileceği uyarısı ardından çalışma sonuçları kamuoyuna servis edildi.

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TAM BAĞIŞIKLIK DİYE BİR ŞEY YOK!

Epidemiyoloji uzmanı Dr. Ziyad Al-Aly araştırmada şu sözlere yer verdi:

“Daha önce Kovid-19 atlatmış ve hatırlatma dozları dahil tüm aşılarını yaptırmış kişiler kendi virüse karşı yenilmez olarak görmeye başladı. Böyle bir süper bağışıklık oluşturacak sistem yok.”

Tekrarlayan vakalar üzerindeki çalışma birçok ırk, yaş ve cinsiyetten hasta içeriyor. Hiç enfekte olmamış hastalar, bir kez enfekte olanları ve tekrarlayan enfeksiyonları olan hastalar üzerinde ayrı ayrı çalışılıyor.

RSV VİRÜSÜ TEHLİKESİ

Son zamanlarda okul çağındaki çocuklarda görülen, solunum yoluyla hızlı bir şekilde bulaşan ve yetişkinlerde de rastlanılan RSV (Solunum sinsityal virüsü) hızla yayılıyor. Yapılan uluslararası analizlere göre, dünyada ‘üçlü salgın' adı verilen; Kovid-19, grip ve RSV virüsünün bu kış çok ciddi şekilde artış göstermesi bekleniyor. Bu üç virüsteki salgının artmasına bağlı sağlık sistemlerinde zorlanmaların yaşanacağına yönelik uyarılar yapılıyor.

 

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#COVID-19#Grip #Aşı

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