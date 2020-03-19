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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 19.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

COVID-19 aşısında sonbahar beklentisi

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
COVID-19 aşısında sonbahar beklentisi
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Almanya'nın Tübingen kentinde CureVac ilaç şirketi araştırmacılarının yeni tip koronavirüse karşı geliştirmekte olduğu aşının sonbaharda piyasaya çıkacağı umudu arttı.

Şirketin en büyük ortağı Dietmar Hopp, bu gidişle sonbaharda aşıyı piyasaya sürecek durumda olacaklarını söyledi. Son olarak ABD Başkanı Trump’ın bu şirketi ABD’ye götürme girişiminde bulunduğu ve araştırmacılara yüksek paralar teklif ettiği haberleri ortaya atılmıştı. Avrupa Birliği, bunun üzerine CureVac şirketine 80 milyon euro (568 milyon TL) maddi destek sözü verdi. Şirketin yüzde 80 payına sahip olan Almanya’nın birinci lig takımı Hoffenheim futbol kulübü Başkanı Dietmar Hopp, COVID-19’a karşı aşının geliştirilmesinde oldukça ilerleme kaydettiklerini söyledi. Bild gazetesine konuşan Hopp, “Bu şekilde gitmesi durumunda ilkbaharda klinik testlere başlayabiliriz. Aşıyı sonbaharda piyasaya sürecek durumda oluruz. Eğer bazı uzmanların korktuğu gibi gelecek kış koronavirüs daha güçlü gelirse, sağlıklı olanları bu virüse yakalanmaktan koruyacak.” 

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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