Çocuklarıyla daha fazla zaman geçiren babaların beyin yapısı farklı!

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Essex Üniversitesi'nden araştırmacılar, aktif olarak çocuk bakımına katılmak ve çocuklarıyla vakit geçirmek isteyen erkeklerin daha büyük bir hipotalamusa sahip olduğunu buldular.

Hipotalamus, beynin bağlanma ve ebeveynlik için önemli bir rol oynadığı bilinen badem büyüklüğünde bir bölgesidir. Ancak, hipotalamusun boyutunun çocuklarla geçirilen zamana yanıt olarak mı arttığından yoksa bazı erkeklerin doğuştan büyük bir hipotalamusa sahip olduğu henüz bilinmiyor.

Ne olursa olsun ekip, bulguların çocuklar ve babaları arasındaki ilişkileri daha iyi anlamaya yardımcı olacağını umuyor.

Araştırma kapsamında 50 babanın beyni tarandı. Katılımcılar ayrıca çocuk bakımı ve onlarla ne kadar vakit geçirdikleri hakkında anketler doldurdu.

Hipotalamus, beynin tabanında, hipofiz bezinin yakınında bulunan badem büyüklüğünde bir bölgedir. Hormon salgılanması, vücut ısısının düzenlenmesi gibi olaylarda kilit rol oynar.

Sonuçlar, her iki ankette de daha yüksek puan alan erkeklerin daha büyük hipotalamus hacmine sahip olduğunu ortaya koydu. Araştırmayı yöneten Dr Pascal Vrtička ulaştıkları sonuçlar hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer Verdi;

‘Birçok toplumda babaların ebeveynliğe katılımı çarpıcı biçimde arttı. Artık erkekler çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmek ve daha yakın bir bağ kurmak istiyorlar. Daha ilgili ve kendine güvenen babalar olmak istiyorlar. Bu bakıcılık inançlarının babaların beyinlerinin üzerinde de görülür olduğunu gösterdik.’

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Yeni bulgular, aynı 50 baba ve diğer 16 kişiyi içeren önceki bir araştırmadan kısa bir süre sonra geldi. Taramalar, babaların ve çocukların beyinlerinin, erkekler çocuklarıyla ilgili babalar olduğuna inandıklarında daha fazla senkronize olduğunu gösterdi.

Dr. Vrtička ‘Babalar da anneler gibi biyolojik olarak ebeveyn olmaya bağlıdırlar. Verilerimiz, bunun babaların beyin anatomisinde ve çocuklarıyla beyin-beyin senkronizasyonunda ve özellikle daha kendine güvenen ve ilgili babalar için görülebileceğini ortaya koydu. Bu nedenle, babaların çocuk bakımına katılımının önemini daha geniş bir toplumsal bağlamda teşvik etmek ve onları mümkün olduğunca desteklemek çok yerinde ve haklı görünüyor’ ifadelerini kullandı.