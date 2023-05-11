Çipras Türkiye'yi örnek verdi Miçotakis'a yüklendi: Yunan savunma sanayine bir vida bile koymadık

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21 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanan Yunanistan'da, seçime sayılı günler kala 6 siyasi partinin lideri canlı yayında karşı karşıya geldi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'de yayınlanan programa ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras'ın Türkiye ile ilgili sözleri damga vurdu.



SYRIZA Partisi lideri Çipras, dış politika ve savunma sanayii ile ilgili bölümde gelen bir soru üzerine Miçotakis hükümetini eleştirdi vededi.

TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK VERDİ.... 'TEK BİR VİDA BİLE KOYMADIK'

"Türkiye'nin programlarının yüzde 60'ı kendi milli sanayisinde olurken bizim Yunan savunma sanayine bir vida bile koymamamız olamaz." diyen Çipras, iktidara geldiğinde imzalanmış anlaşmalara uyacağını ancak Yunan savunma sanayisine katkı getirecek çalışmalar yapacağını vurguladı.

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Sınırları koruma konusunda bir değişiklik yapıp yapmayacağı sorulan Çipras, "Mevcut çitlerle göçmen-mülteci sorunu çözülmeyecek. Trump'ın Meksika'da yaptığı gibi dünyayı kandırmayalım. Mülteci ve göç sorunu böyle çözülmez." ifadelerini kullandı.



Yunanistan Başbakanı ve iktidar partisi Yeni Demokrasi Lideri Kiryakos Miçotakis, dış politika bölümünde Türkiye seçimlerinde sonuç ne olursa olsun buna tamamen saygı duyacağını yineledi.

Yunan Başbakan ayrıca Türkiye ile görüşme için kapılarının açık olacağını vurguladı.

"YALNIZDIK, YALNIZIZ, YALNIZ OLACAĞIZ

Yunan Çözümü Partisi Lideri Kiryakos Velopulos ise Türkiye-Yunanistan sorunu konusunda Avrupalı ortaklarını eleştirdi ve "Türk-Yunan sorunu bir Avrupa sorunudur diyemezsiniz. Yalnızdık, yalnızız ve yalnız kalacağız” ifadelerini kullandı.



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Yunanistan'daki seçimler, nispi seçim sistemi ile yapılacak. Bu nedenle birinci partinin tek başına hükümet kurabilmesi için oyların en az yüzde 45'inin alması gerekiyor.

Hiçbir parti yeterli çoğunluğu sağlayamazsa halk 2 Temmuz'da yeniden sandığa gidecek.



2 Temmuz'daki oylama “salt çoğunluk” sistemiyle yapılacağından, ikinci seçimde birinci partinin hükümet kurma şansının daha fazla olduğuna inanılıyor.