Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Çipras Türkiye'yi örnek verdi Miçotakis'a yüklendi: Yunan savunma sanayine bir vida bile koymadık

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Çipras#Miçotakis
Çipras Türkiyeyi örnek verdi Miçotakisa yüklendi: Yunan savunma sanayine bir vida bile koymadık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 13:23

Yunanistan ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras, seçime sayılı günler kala çıktığı canlı yayında Türkiye'nin savunma alanında kat ettiği yolu örnek göstererek hükümeti eleştirdi.

Haberin Devamı

21 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanan Yunanistan'da, seçime sayılı günler kala 6 siyasi partinin lideri canlı yayında karşı karşıya geldi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'de yayınlanan programa ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras'ın Türkiye ile ilgili sözleri damga vurdu.

Çipras Türkiyeyi örnek verdi Miçotakisa yüklendi: Yunan savunma sanayine bir vida bile koymadık

SYRIZA Partisi lideri Çipras, dış politika ve savunma sanayii ile ilgili bölümde gelen bir soru üzerine Miçotakis hükümetini eleştirdi ve "14-15 milyarlık bir programda Yunan savunma sanayisine tek bir avronun düşmemesi düşünülemez" dedi.

TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK VERDİ.... 'TEK BİR VİDA BİLE KOYMADIK'

"Türkiye'nin programlarının yüzde 60'ı kendi milli sanayisinde olurken bizim Yunan savunma sanayine bir vida bile koymamamız olamaz." diyen Çipras, iktidara geldiğinde imzalanmış anlaşmalara uyacağını ancak Yunan savunma sanayisine katkı getirecek çalışmalar yapacağını vurguladı.

Haberin Devamı

Sınırları koruma konusunda bir değişiklik yapıp yapmayacağı sorulan Çipras, "Mevcut çitlerle göçmen-mülteci sorunu çözülmeyecek. Trump'ın Meksika'da yaptığı gibi dünyayı kandırmayalım. Mülteci ve göç sorunu böyle çözülmez." ifadelerini kullandı.

Çipras Türkiyeyi örnek verdi Miçotakisa yüklendi: Yunan savunma sanayine bir vida bile koymadık

MİÇOTAKİS: TÜRKİYE İLE GÖRÜŞME İÇİN KAPILARIMIZ AÇIK

Yunanistan Başbakanı ve iktidar partisi Yeni Demokrasi Lideri Kiryakos Miçotakis, dış politika bölümünde Türkiye seçimlerinde sonuç ne olursa olsun buna tamamen saygı duyacağını yineledi.

Yunan Başbakan ayrıca Türkiye ile görüşme için kapılarının açık olacağını vurguladı.

"YALNIZDIK, YALNIZIZ, YALNIZ OLACAĞIZ

Yunan Çözümü Partisi Lideri Kiryakos Velopulos ise Türkiye-Yunanistan sorunu konusunda Avrupalı ortaklarını eleştirdi ve "Türk-Yunan sorunu bir Avrupa sorunudur diyemezsiniz. Yalnızdık, yalnızız ve yalnız kalacağız” ifadelerini kullandı.

Çipras Türkiyeyi örnek verdi Miçotakisa yüklendi: Yunan savunma sanayine bir vida bile koymadık

YUNANİSTAN SEÇİMLERİ

Haberin Devamı

Yunanistan'daki seçimler, nispi seçim sistemi ile yapılacak. Bu nedenle birinci partinin tek başına hükümet kurabilmesi için oyların en az yüzde 45'inin alması gerekiyor.

Hiçbir parti yeterli çoğunluğu sağlayamazsa halk 2 Temmuz'da yeniden sandığa gidecek.

2 Temmuz'daki oylama “salt çoğunluk” sistemiyle yapılacağından, ikinci seçimde birinci partinin hükümet kurma şansının daha fazla olduğuna inanılıyor.

Gözden KaçmasınSeçime günler kala İsrailden çarpıcı analiz: Pek çok Türk Erdoğandan başka alternatif görmüyorSeçime günler kala İsrail'den çarpıcı analiz: Pek çok Türk Erdoğan'dan başka alternatif görmüyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Çipras#Miçotakis

BAKMADAN GEÇME!

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... 'DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor'

#ABD
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor?

#Kilo Problemi
BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı?

#Anneler Günü