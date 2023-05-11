Seçime günler kala İsrail'den çarpıcı analiz: Pek çok Türk Erdoğan'dan başka alternatif görmüyor

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Dünya Ankara'daki gelişmeleri anbean takip ediyor.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Türkiye'yi yakından takip eden İsrail basını seçime sayılı gün kala dikkat çeken bir analiz yayınladı.

Haaretz'te yayınlanan Zvi Bar'el imzalı analizde 'Pek Çok Türk Erdoğan'dan Başka Alternatif Görmüyor' yorumuna yer verildi.

Erdoğan'ın seçim dönemlerindeki başarılı performansına dikkat çeken yazar Erdoğan için 'sihirbaz' benzetmesi yaptı.

Zvi Bar'el yazısında 'Erdoğan'ın son anda şapkasından neler çıkarabileceğine gösterilen ilgi boşa gitmedi. Salı günü memur maaşlarına yüzde 45 zam yapma kararı aldığını açıkladı' ifadelerine yer verdi.

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BBC KİLİT ÖNEME SAHİP SEÇMENLERİ AÇIKLADI

İngiliz BBC genç seçmenlerin seçimde kilit bir rol oynayacağını yazdı.

'Türkiye seçimleri: Türkiye'nin geleceğine karar verebilecek genç seçmenler' başlıklı haberde 'Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, cumhurbaşkanlığı için mücadele eden tüm adaylar genç seçmenleri etkilemeye çalıştı. Erdoğan savunma ve teknolojideki ilerlemeleri vurgularken, Kılıçdaroğlu daha fazla özgürlük ve daha iyi istihdam vaat etti' denildi.

ABD merkezli Bloomberg 'Türkiye'nin Eski Maliye Bakanı Şimşek, Kampanya Yürüyüşünde Erdoğan'a Katılıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Katar merkezli Al Jazeera ise seçimden sonra Türk - Yunan ilişkilerinin seyrini mercek altına aldı.

'Yunanistan ve Türkiye seçimlerden sonra barışabilir mi?' sorusuna yanıt arayan Al Jazeera iki ülkenin de aynı dönemde sandık başına gittiğine vurgu yaptı.

Haberde 'Türkiye'nin 14 Mayıs seçimleri ve Yunanistan'ın 21 Mayıs seçimlerinin ardından ABD'nin Almanya'yı Türk-Yunan müzakerelerini ilerletmek için diplomatik bir girişimde bulunmaya teşvik edeceğine dair ısrarlı bir söylenti var' denildi.

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The Economist ise yine skandal bir habere imza attı. Haberde 'Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin diktatörüne ve zamana karşı yarışıyor' denildi.

'Almanya'da rekor sayıda Türk'ün oy kullandığını' yazan Politico katılımın yüzde 50'nin üzerinde olduğunu vurguladı.

Frankfurter Allgemeine 'Almanya'da rekor katılım' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Focus ise Almanya'da 1,5 milyon kayıtlı seçmenin 732 bin 776'sının oy kullanduğını yazdı.

Benzer bir haber yayınlayan Welt 'Yurt dışında yaşayan Türkler, 13 gün boyunca Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanabildi. Almanya'da yüzbinlerce kişi bu haktan yararlandı' dedi.

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Yunan Protho Thema 'Wall Street Journal'a konuşan Kılıçdaroğlu, röportajında ​​yüzünü Batı'ya çevireceğine dair güvenceler verdi' dedi.