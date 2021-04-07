MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÇin’in doğusundaki termik santralde patlama: 6 ölü
GeriDünya Çin’in doğusundaki termik santralde patlama: 6 ölü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

Çin’in doğusundaki termik santralde patlama: 6 ölü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin’in doğusundaki termik santralde patlama: 6 ölü

Çin’in doğusundaki Anhui eyaletinde termik santralde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’ya göre, kaza Anhui eyaletine bağlı Chuzhou şehrindeki santralde sabah saatlerinde gerçekleşti.

Yetkililer, kazanın yakıt deposuna yapılan kaynak çalışması sırasında gerçekleştiğini belirtti.

Patlamada 1 işçinin olay yerinde, 5’inin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi