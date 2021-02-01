DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Vang Venbin, Myanmar'da ordunun yÃ¶netime el koymasÄ±ndan haberdar olduklarÄ±nÄ±, henÃ¼z duruma iliÅŸkin bilgi edinmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Ã‡in, Myanmar'Ä±n dost komÅŸusudur. TaraflarÄ±n farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± anayasal ve yasal Ã§erÃ§eveÂ iÃ§indeÂ Ã§Ã¶zmesini,Â siyasi ve toplumsal istikrarÄ±Â korumasÄ±nÄ± umuyoruz." ifadesini kullandÄ±.

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Vang Yi, geÃ§en ay Myanmar'Ä± ziyaretinde Devlet Konseyi BaÅŸkanÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Aung San SuuÂ Ã‡ii'nin yanÄ± sÄ±ra Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ming Ang Hlaing ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Venbin, Bakan Vang'Ä±n ordunun yÃ¶netime el koyma planÄ±ndan haberi olup olmadÄ±ÄŸÄ± ve Pekin yÃ¶netiminin darbeyi kÄ±nayÄ±p kÄ±namayacaÄŸÄ± sorularÄ±nÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±.

Ã–te yandan, Ã‡in devlet medyasÄ±nÄ±n olayÄ± aktarÄ±rken "darbe" sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼ kullanmamasÄ± dikkati Ã§ekti. "Global Times" gazetesi Myanmar ordusunun olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan ettiÄŸini aktarÄ±rken olayÄ± "iktidar devri" olarak yorumladÄ±.

Gazete,Â konuyla ilgili haberinde, "BatÄ± medyasÄ±, olayÄ±Â de facto bir darbe olarak yorumlarken, iktidarÄ±n devri, Myanmar'Ä±n yeni seÃ§ilmiÅŸ parlamentosunun kasÄ±mdaki seÃ§imlerin ardÄ±ndanÂ yapacaÄŸÄ± ilkÂ oturumun Ã¶ncesine denk geldi." ifadelerini kullandÄ±.

Ã‡in, daha Ã¶nce Myanmar'daki askeri dikta yÃ¶netimlerini desteklemiÅŸ, ancak Ang San Suu Kyi liderliÄŸindeki sivil hÃ¼kÃ¼met ile de yakÄ±n iliÅŸkiler kurmuÅŸtu.

Pekin yÃ¶netiminin Myanmar'dan geÃ§en petrol ve doÄŸal gaz boru hatlarÄ± ve Yol ve KuÅŸakÂ GiriÅŸiminin parÃ§asÄ± olarak, ulaÅŸtÄ±rma altyapÄ± projelerini iÃ§erenÂ Ã‡in-Myanmar Ekonomik Koridoru projeleri nedeniyle komÅŸu Ã¼lkede ekonomik Ã§Ä±karlarÄ± bulunuyor.