Paniğe yol açan karar! Mahkemede kararları yapay zeka verecek

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2016 yılından beri hakimlerin verimlilik ve güvenilirliğini artırmak için 'akıllı mahkeme' sistemi geliştiren Çin bu hafta çok konuşulan bir karara imza attı.

YAPAY ZEKA KULLANIMI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Pekin Yüksek Mahkemesi bu hafta yayınlanan güncelleme ile yargıçların artık her davada yapay zekaya danışmasını ve tavsiyelere karşı çıkmaları durumunda bunun nedenini yazılı olarak açıklamalarını zorunlu kıldı.

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CEZALARI OTOMATİK VERECEK

Geliştirilen yapay zeka ayrıca polis ve sosyal kredi sistemi altyapısına bağlandı ve suçlulara otomatik olarak ceza verme yetkisi tanımlandı. (Örneğin hırsızlık yapan birinin mallarının otomatik olarak satışa çıkarılması)

"MAKİNELERİN YÖNETTİĞİ BİR DÜNYA YARATMA RİSKİ VAR"

Çin, 'Akıllı Mahkeme Sistemi' ile insanlardan kaynaklanan hataları minimuma indirmeyi hedefliyor ve yeni teknolojiyi 'uygarlığının yargısal ilerlemesine önemli bir katkı' olarak övüyor.



Ancak herkes Çin yönetimi ile aynı fikirde değil, eleştirmenler yeni sistemin insanların makineler tarafından yönetildiği bir dünya yaratma riskini taşıdığını söylüyor.

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Akıllı mahkeme sistemi 2016 yılında Çin Baş Yargıcı Qiang Zhou'nun yargı sisteminin iyileştirilmesi için teknoloji kullanımını önermesi sonrası geliştirilmeye başlandı.

Sistem ilk başlarda davaların çevrimiçi olarak görülebildiği 'sanal mahkeme salonları' anlamına geliyordu ve çalışanlara belge hazırlama, mahkeme salonunda konuşulanları otomatik yazıya dökme gibi imkanlar sunuyordu.

Çin hükümeti daha sonra alan adı anlaşmazlıkları ve telif hakkı sorunları gibi yalnızca sanal dünyayla ilgili davalarla ilgilenen bir 'internet mahkemesi' kurdu. Mahkemede görülen binlerce davanın bilgileri sisteme yüklenerek devasa bir veri tabanı oluşturuldu.

Yapay zeka şimdi bu veri tabanından faydalanarak davalar için karar veriyor ve tavsiyelerde bulunuyor.

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YARGIÇLAR HESAP VERMEK ZORUNDA

Çinli yargıçlar şimdi onlara yardım etmek yerine kendileri adlarına karar veren bir sistemle karşı karşıyalar. Üstelik sistemin kararlarına uymazlarsa bunun için hesap vermeleri gerekiyor.

Çin'in en büyük gazetesi South China Morning Post yapay zekanın şimdiden Şanghay'daki bazı insanlara suçlamalar yönelttiğini duyurdu.

"İNSANLAR ÖZGÜR İRADELERİNİ KAYBEDECEK"

Yapay zekayı Çin'in kredi sosyal kredi sistemine bağlamak insanların otomatik olarak cezalandırılması anlamına geliyor. Bu durum ülkede paniğe yol açtı.



Çinli hukuk profesörü Zhang Linghan yapay zeka riskleri konusunda uyarıda bulunarak yargı gücünün erozyona uğrayabileceğini belirtti. Linghan açıklamasında "İnsanlar teknolojiye artan bağımlılıkla birlikte yavaş yavaş özgür iradelerini kaybedecekler" ifadesini kullandı.