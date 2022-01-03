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Çin'den akılalmaz hamle! Gerçek güneşten beş kat sıcak yapay güneş yaptılar

#Çin#Yapay Güneş#Temiz Enerji
Çinden akılalmaz hamle Gerçek güneşten beş kat sıcak yapay güneş yaptılar

Son yıllarda gerçekleştirdiği bilimsel ve teknolojik hamlelerle başta ABD olmak üzere batılı ülkelerin korkulu rüyası haline gelen Çin'den bir kez daha akılalmaz bir icat haberi geldi: Çin, gerçek güneşten beş kat daha sıcak bir yapay güneş yaparak dünyayı şaşkına çevirdi.

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Çin'in yapay güneşi gerçek güneşten beş kat daha sıcak! Çin, hayata geçirdiği yapay güneş projesini, son deneyinde gerçek güneşten beş kat daha sıcak olan 70 milyon derecede 20 dakika tutmayı başardı ve dünyayı bir kez daha şaşkına çevirdi.

Çinli bilim insanları, makinenin, güneşte doğal olarak meydana gelen reaksiyonları taklit ederek insanlığı "sınırsız temiz enerji" yaratmaya bir adım daha yaklaştıracak olan nükleer füzyonun gücünden yararlanmasına yardımcı olacağını umuyor.

Xinhua Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, araştırmacılar bir nükleer füzyon reaktör tesisi olan Deneyimsel Gelişmiş Süper İletken Tokamak'ta (EAST) yardımcı ısıtma sistemini daha sıcak ve dayanıklı hale getirmek için testler yapmayı sürdürüyor. Tesis, yakıt olarak hidrojen ve döteryum gazları kullanan gerçek güneşe güç veren nükleer füzyon reaksiyonunu taklit ettiği için "yapay güneş" olarak adlandırılıyor.

Çinliler tarafından tasarlanan ve geliştirilen EAST, 2006'dan beri dünyanın her yerinden bilim insanları tarafından füzyonla ilgili deneyler yapmak için kullanılıyor.

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Ancak proje artık önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Çinden akılalmaz hamle Gerçek güneşten beş kat sıcak yapay güneş yaptılar

South China Morning Post'un haberine göre araştırmacılar "yapay güneşi" 70 milyon derecede 1.056 saniye veya 17 dakika 36 saniye boyunca çalıştırmayı başardılar.

Gerçek güneş, çekirdeğinde yaklaşık 15 milyon derecelik sıcaklıklara ulaşıyor.

Çin Bilimler Akademisi Plazma Fiziği Enstitüsü'nde araştırmacı olan Gong Xianzu, Xinhua'ya çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Son operasyon, bir füzyon reaktörünün çalıştırılmasına yönelik sağlam bir bilimsel ve deneysel temel oluşturuyor." Gong, doğu eyaleti Anhui'deki Hefei Fiziksel Bilimler Enstitüsü'nde bulunan EAST'taki en son deneyden de sorumluydu.

Çinden akılalmaz hamle Gerçek güneşten beş kat sıcak yapay güneş yaptılar

10.000'den fazla Çinli ve yabancı bilimsel araştırmacı, “yapay güneşi” hayata geçirmek için birlikte çalıştı. EAST, hidrojen izotoplarını bir plazmada kaynatmak, onları birleştirmek ve enerji açığa çıkarmak için son derece yüksek sıcaklıklardan yararlanıyor. Çin, projeye şimdiden yaklaşık 701 milyon sterlin harcadı.

Aralık ayı başlarında başlayan son deney haziran ayına kadar sürecek.

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Plazma Fiziği Enstitüsü direktörü Song Yuntao, deneyin bir kez daha dünya rekoruna meydan okuduğunu söyledi. Mayıs ayında EAST, 101 saniye boyunca 120 milyon derecelik bir plazma veya sıcak gaz sıcaklığında çalışarak başka bir dönüm noktasına ulaştı.

Hefei Fiziksel Bilimler Enstitüsü Plazma Fiziği Enstitüsü müdür yardımcısı Song Yuntao, 2040 yılına kadar enerji üretmeyi umduğunu söyledi. Yuntao, “Bundan beş yıl sonra, 10 yıl daha inşa edilmesi gereken bir füzyon reaktörü inşa etmeye başlayacağız. Bu yapıldıktan sonra, jeneratörü de inşa edeceğiz ve 2040 civarında elektrik üretmeye başlayacağız." şeklinde konuştu.

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Xinhua'nın bildirdiğine göre, projenin iki ana zorluğu, sıcaklığı 100 milyon derecenin üzerinde tutmak ve uzun süre istikrarlı bir seviyede çalışmasını sağlamak.

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#Çin#Yapay Güneş#Temiz Enerji

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