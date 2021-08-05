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Dünya
Haber Giriş: 05.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çin’de yurtdışına seyahate kısıtlama

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Çin’de yurtdışına seyahate kısıtlama

Çin’de koronavirüs vakalarının ‘Delta’ varyantı ile yükselişe geçmesinin ardından yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere kısıtlama getirildi.

Salgının ilk çıktığı yer olan Çin’in Vuhan kentinde bir yıl sonra ilk kez yerel kaynaklı vakalar tespit edilirken ülke genelinde, yaklaşık 25 şehirde 300’den fazla vaka teşhis edildi. Ülkede, dün 71 yeni vaka tespit edilmesiyle, Ocak ayından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.

Çin’in göç biriminden dün yapılan açıklamada, ‘gerekli ve acil olmayan durumlarda’ ülkeden çıkış yapmak isteyenlere, bir süre pasaport ve diğer evrakların verilmeyeceği duyuruldu.

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